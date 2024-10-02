Beyinlerindeki En Boş Beleş Bilgileri Paylaşarak Genel Kültürümüze Katkı Yapan Kişiler
Beyinlerindeki En Boş Beleş Bilgileri Paylaşarak Genel Kültürümüze Katkı Yapan Kişiler
Twitter sağolsun aniden çıkan ilginç bilgiye uzun süredir doyuyoruz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımları olsun diğer akımlar olsun ortamda satmalık pek çok bilgi ediniyoruz. Şimdiki konseptimiz ise boş beleş bilgiler...
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Soru şöyleydi 👇
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Magazin olayları en çok dikkat çekenlerdendi.
Biraz teknik bilgi...
Biraz da etimoloji...
Sebebi buymuş.
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Akrostişli parçalarımızdan...
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EA Sports musun?
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