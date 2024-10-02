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Beyinlerindeki En Boş Beleş Bilgileri Paylaşarak Genel Kültürümüze Katkı Yapan Kişiler

Beyinlerindeki En Boş Beleş Bilgileri Paylaşarak Genel Kültürümüze Katkı Yapan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 13:13

Twitter sağolsun aniden çıkan ilginç bilgiye uzun süredir doyuyoruz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımları olsun diğer akımlar olsun ortamda satmalık pek çok bilgi ediniyoruz. Şimdiki konseptimiz ise boş beleş bilgiler...

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Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇
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Magazin olayları en çok dikkat çekenlerdendi.

Magazin olayları en çok dikkat çekenlerdendi.

Biraz teknik bilgi...

Biraz teknik bilgi...
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Biraz da etimoloji...

Biraz da etimoloji...
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Sebebi buymuş.

Sebebi buymuş.
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Akrostişli parçalarımızdan...

Akrostişli parçalarımızdan...
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EA Sports musun?

EA Sports musun?
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