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Pehlivan Gibi Takılan Ev Kızından Mevsim Geçişi Gözlemlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pehlivan Gibi Takılan Ev Kızından Mevsim Geçişi Gözlemlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.10.2024 - 17:56

Bakalım Ekim ayına merhaba dediğimiz bu Salı gününün güldüren tweetleri kimlerden gelmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Havalar bi' değişik...

Havalar bi' değişik...
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Göndermesiz olmaz.

Göndermesiz olmaz.
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Atasözü bükücüler...

Atasözü bükücüler...
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Fakirler asla unutmaz!

Fakirler asla unutmaz!
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Biz depresyon ülkesiyiz.

Biz depresyon ülkesiyiz.
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Arkadaşlık bunu gerektirir.

Arkadaşlık bunu gerektirir.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Kapatalım.

Kapatalım.
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