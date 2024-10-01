Pehlivan Gibi Takılan Ev Kızından Mevsim Geçişi Gözlemlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Pehlivan Gibi Takılan Ev Kızından Mevsim Geçişi Gözlemlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Ekim ayına merhaba dediğimiz bu Salı gününün güldüren tweetleri kimlerden gelmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Havalar bi' değişik...
Göndermesiz olmaz.
Atasözü bükücüler...
Fakirler asla unutmaz!
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Biz depresyon ülkesiyiz.
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Arkadaşlık bunu gerektirir.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Kapatalım.
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