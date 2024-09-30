Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?
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Bazı bahaneler...
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Fazla sağlıklı.
Laf lafı açmış.
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Etiket olayını anlatmak lazım.
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Bu neyin ihtiyacı?
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Pek işe yaramamış.
Bazı hukukçu problemleri...
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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