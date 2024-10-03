Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Sakil durmuş.
Martı CEO'sunun bile sevdiği taksici.
Geri gelmez!
Globale yayılan bir paylaşım.
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Tasarımda kimden ilham alındığı belli.
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Sosyolog musun be?
Ayıp ama...
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Gerçek adrenalin!
Verilmeyen hali bu mu?
Garibanlık hafızayı taze tutar!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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