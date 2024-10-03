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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.10.2024 - 17:11

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Sakil durmuş.

Sakil durmuş.
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Martı CEO'sunun bile sevdiği taksici.

Martı CEO'sunun bile sevdiği taksici.
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Geri gelmez!

Geri gelmez!
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Globale yayılan bir paylaşım.

Globale yayılan bir paylaşım.
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Tasarımda kimden ilham alındığı belli.

Tasarımda kimden ilham alındığı belli.
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👇

👇
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👇

👇
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Sosyolog musun be?

Sosyolog musun be?
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Ayıp ama...

Ayıp ama...
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Gerçek adrenalin!

Gerçek adrenalin!
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Verilmeyen hali bu mu?

Verilmeyen hali bu mu?
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Garibanlık hafızayı taze tutar!

Garibanlık hafızayı taze tutar!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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