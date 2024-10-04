Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Mizahın lokomotifi eski adı Twitter yeni adı X olan mecrada geçtiğimiz haftanın hit tweetlerine göz atalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Yazım kuralları neden önemli...
Sen de paylaşmışsın.
Doğru.
Kartlarınızı kapatın.
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Geri dönüşü yok.
👇
Ne yapıyorsun Lana?
👇
👇
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Ah be Doruk...
Yazları çok pahalanıyor.
👇
Bir saat de rehabilitasyon.
👇
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🤔
Görevimiz tehlike.
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👇
👇
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Haklı bir isyan
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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