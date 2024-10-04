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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.10.2024 - 17:17

Mizahın lokomotifi eski adı Twitter yeni adı X olan mecrada geçtiğimiz haftanın hit tweetlerine göz atalım.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Yazım kuralları neden önemli...

Yazım kuralları neden önemli...
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Sen de paylaşmışsın.

Sen de paylaşmışsın.
twitter.com

Doğru.

Doğru.
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Kartlarınızı kapatın.

Kartlarınızı kapatın.
twitter.com
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Geri dönüşü yok.

Geri dönüşü yok.
twitter.com

👇

👇
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Ne yapıyorsun Lana?

Ne yapıyorsun Lana?
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Ah be Doruk...

Ah be Doruk...
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Yazları çok pahalanıyor.

Yazları çok pahalanıyor.
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👇

👇
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Bir saat de rehabilitasyon.

Bir saat de rehabilitasyon.
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👇

👇
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🤔

🤔
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Görevimiz tehlike.

Görevimiz tehlike.
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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👇

👇
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Haklı bir isyan

Haklı bir isyan
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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