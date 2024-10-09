Düşük Bütçeli Kenan İmirzaloğlu'ndan Dubai Çikolatası Modasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Düşük Bütçeli Kenan İmirzaloğlu'ndan Dubai Çikolatası Modasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü timeline'ında kimlerin imzası var?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Spor medyası sorgulandı.
Müge Anlı'ya çıkan Kenan İmirzalıoğlu'na benzeyen adam da gündemden düşmedi.
Bitmedi!
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Ona küçük sürprizler yapın!
Some sağlıklı problems...
👇
Yakışması Discord...
👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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