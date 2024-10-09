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Düşük Bütçeli Kenan İmirzaloğlu'ndan Dubai Çikolatası Modasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Düşük Bütçeli Kenan İmirzaloğlu'ndan Dubai Çikolatası Modasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.10.2024 - 19:17

Bakalım Çarşamba günü timeline'ında kimlerin imzası var?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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👇
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Spor medyası sorgulandı.

Spor medyası sorgulandı.
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Müge Anlı'ya çıkan Kenan İmirzalıoğlu'na benzeyen adam da gündemden düşmedi.

Müge Anlı'ya çıkan Kenan İmirzalıoğlu'na benzeyen adam da gündemden düşmedi.
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Bitmedi!

Bitmedi!
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Ona küçük sürprizler yapın!

Ona küçük sürprizler yapın!
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Some sağlıklı problems...

Some sağlıklı problems...
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👇

👇

Yakışması Discord...

Yakışması Discord...
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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