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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 16:03

Bakalım geçtiğimiz hafta Twitter timeline'ında kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bu da sınıfsal çıktı.

Bu da sınıfsal çıktı.
twitter.com

Dayının aura...

Dayının aura...
twitter.com

Hiç ısınamadık.

Hiç ısınamadık.
twitter.com

Gerekli bir iş tanımı

Gerekli bir iş tanımı
twitter.com
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Amin!

Amin!
twitter.com

Hiç stresli değil.

Hiç stresli değil.
twitter.com

Şu kış saatine de el atsa...

Şu kış saatine de el atsa...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Servet transferi nedir?

Servet transferi nedir?
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Resimsiz okuyamıyoruz.

Resimsiz okuyamıyoruz.
twitter.com

👇

👇
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Biz de görmedik.

Biz de görmedik.
twitter.com

👇

👇
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Yaşamayan yoktur.

Yaşamayan yoktur.
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👇

👇
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👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bunlar da tam senlik 👍

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