Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım geçtiğimiz hafta Twitter timeline'ında kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Bu da sınıfsal çıktı.
Dayının aura...
Hiç ısınamadık.
Gerekli bir iş tanımı
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Amin!
Hiç stresli değil.
Şu kış saatine de el atsa...
👇
👇
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Servet transferi nedir?
Resimsiz okuyamıyoruz.
👇
Biz de görmedik.
👇
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Yaşamayan yoktur.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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