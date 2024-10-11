Üst Katındaki Cesetle İki Ay Yaşayan Kadının Gibi Dizisi Bölümü Gibi Hikayesi
Üst Katındaki Cesetle İki Ay Yaşayan Kadının Gibi Dizisi Bölümü Gibi Hikayesi
Flood özelliği X'in (Twitter) en keyifli özelliklerinden biri. Uzun uzadıya yazmak istediğimiz şeyleri bir hikaye gibi yazabiliyoruz ve takipçiler beğenirse hikayeniz viral oluyor. Kedikizanasi isimli kullanıcı da başına gelen olayı anlattı.
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Geçtiğimiz gün Rusya'da çıkan bir haber hikayeye ilham oldu.
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