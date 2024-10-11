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Üst Katındaki Cesetle İki Ay Yaşayan Kadının Gibi Dizisi Bölümü Gibi Hikayesi

Üst Katındaki Cesetle İki Ay Yaşayan Kadının Gibi Dizisi Bölümü Gibi Hikayesi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 13:40

Flood özelliği X'in (Twitter) en keyifli özelliklerinden biri. Uzun uzadıya yazmak istediğimiz şeyleri bir hikaye gibi yazabiliyoruz ve takipçiler beğenirse hikayeniz viral oluyor. Kedikizanasi isimli kullanıcı da başına gelen olayı anlattı.

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Geçtiğimiz gün Rusya'da çıkan bir haber hikayeye ilham oldu.

Geçtiğimiz gün Rusya'da çıkan bir haber hikayeye ilham oldu.

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