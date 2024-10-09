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İnternet Gruplarında Şantajcıların Eline Düşen Genç Kız Nasıl Kurtulduğunu Anlattı

İnternet Gruplarında Şantajcıların Eline Düşen Genç Kız Nasıl Kurtulduğunu Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.10.2024 - 18:19

Son zamanlarda internette devletten sızdırılan bilgilerle kadınlara ve çocuklara neler yapıldığına şahit olmuşsunuzdur. Panel adı verilen sistemde sadece devlette olması gereken bilgileri kötü niyetli kişiler düşük fiyatlara edinip edindiği bilgilerle çocuklara şantaj yapıp istismarda bulunuyor. Bu evrelerden geçen bir X kullanıcısı da yaşadıklarını ve düşüncelerini aktardı.

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Birkaç yıl önce sızdırılan bilgilerimizin birkaç dolara satıldığından pek çoğumuz haberdar. Bu veri sızıntısının sonuçlarını ise pek çok kişinin şantaja uğraması, taciz edilmesi, üstüne şirket açılması gibi haberlerde görüyoruz.

Birkaç yıl önce sızdırılan bilgilerimizin birkaç dolara satıldığından pek çoğumuz haberdar. Bu veri sızıntısının sonuçlarını ise pek çok kişinin şantaja uğraması, taciz edilmesi, üstüne şirket açılması gibi haberlerde görüyoruz.

Pandemi dönemindeki sızıntıyı bakan da itiraf etti.

Pandemi dönemindeki sızıntıyı bakan da itiraf etti.

Janset isimli kullanıcının hikayesi de o döneme denk geliyor.

Janset isimli kullanıcının hikayesi de o döneme denk geliyor.

Tehdit eden kişi tüm bilgilere ulaşmış.

Tehdit eden kişi tüm bilgilere ulaşmış.

Mailinden telefonuna erişildi.

Mailinden telefonuna erişildi.
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Suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda bulunuldu.

Tabii ülkemizdeki suçluların ne zaman çıkacağını kestirememek gibi haklı korkular da var.

Tabii ülkemizdeki suçluların ne zaman çıkacağını kestirememek gibi haklı korkular da var.

Ve böyle bir duruma düşen olursa diye tavsiyelerde bulundu.

Ve böyle bir duruma düşen olursa diye tavsiyelerde bulundu.

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