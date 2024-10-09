İnternet Gruplarında Şantajcıların Eline Düşen Genç Kız Nasıl Kurtulduğunu Anlattı

Son zamanlarda internette devletten sızdırılan bilgilerle kadınlara ve çocuklara neler yapıldığına şahit olmuşsunuzdur. Panel adı verilen sistemde sadece devlette olması gereken bilgileri kötü niyetli kişiler düşük fiyatlara edinip edindiği bilgilerle çocuklara şantaj yapıp istismarda bulunuyor. Bu evrelerden geçen bir X kullanıcısı da yaşadıklarını ve düşüncelerini aktardı.