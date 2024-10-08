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Ayşenur Halil'in Okul Arkadaşlarının Anma Programından Çarpıcı Kareler

Ayşenur Halil'in Okul Arkadaşlarının Anma Programından Çarpıcı Kareler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.10.2024 - 16:45

Geçtiğimiz gün pek çok fakültede İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil anıldı. Ayşenur'un öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi'nde ise daha derin bir yas hakimdi. Öğrenciler arkadaşlarını anarken pek çok anlamlı pankart dikkatleri çekti.

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Görüntüler şöyle;

Görüntüler şöyle;

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