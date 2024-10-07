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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Düzenlenen Protestodan Anlamlı Pankartlar

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Düzenlenen Protestodan Anlamlı Pankartlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.10.2024 - 18:39

Son zamanlarda yaşanan taciz olayları, kadına şiddet ve ülkeyi derinden sarsan cinayetler üniversiteli öğrencilerin protestolarına neden oldu. Farkındalık yaratmak için siyah giyen öğrenciler kadına şiddet olaylarını protesto etti.via:nanayna

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YTÜ'deki protestoda görüntülenen pankartlar ise şöyle...

YTÜ'deki protestoda görüntülenen pankartlar ise şöyle...

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twitter.com
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twitter.com

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