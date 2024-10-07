Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Düzenlenen Protestodan Anlamlı Pankartlar
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Düzenlenen Protestodan Anlamlı Pankartlar
Son zamanlarda yaşanan taciz olayları, kadına şiddet ve ülkeyi derinden sarsan cinayetler üniversiteli öğrencilerin protestolarına neden oldu. Farkındalık yaratmak için siyah giyen öğrenciler kadına şiddet olaylarını protesto etti.via:nanayna
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YTÜ'deki protestoda görüntülenen pankartlar ise şöyle...
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