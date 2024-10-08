İkbal Uzuner İsmini Aratınca Gelen Öneriler Topluma İnancınızı Sarsacak

Belki de ulaşmamızın çok sağlıklı olmadığı binlerce şeye elimizin altındaki cihazlar sayesinde ulaşabiliyoruz ve bu da bazılarının şiddet olaylarını kanıksamasına neden oluyor. İkbal Uzuner cinayetindeki görüntüler de bazı hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu, binlerce kişi o görüntüleri gördü. Bir de kendi isteğiyle aratanlar var.