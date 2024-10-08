Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İkbal Uzuner İsmini Aratınca Gelen Öneriler Topluma İnancınızı Sarsacak

İkbal Uzuner İsmini Aratınca Gelen Öneriler Topluma İnancınızı Sarsacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.10.2024 - 12:15

Belki de ulaşmamızın çok sağlıklı olmadığı binlerce şeye elimizin altındaki cihazlar sayesinde ulaşabiliyoruz ve bu da bazılarının şiddet olaylarını kanıksamasına neden oluyor. İkbal Uzuner cinayetindeki görüntüler de bazı hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu, binlerce kişi o görüntüleri gördü. Bir de kendi isteğiyle aratanlar var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Google yapısı gereği bir konuyla veya ilgili en çok yapılan aramaları öneri olarak sunuyor.

Google yapısı gereği bir konuyla veya ilgili en çok yapılan aramaları öneri olarak sunuyor.

İkbal Uzuner cinayetinde ise öneriler şu şekilde.

İkbal Uzuner cinayetinde ise öneriler şu şekilde.

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımı da bu nedenle çok konuşuldu.

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımı da bu nedenle çok konuşuldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın