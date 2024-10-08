İkbal Uzuner İsmini Aratınca Gelen Öneriler Topluma İnancınızı Sarsacak
İkbal Uzuner İsmini Aratınca Gelen Öneriler Topluma İnancınızı Sarsacak
Belki de ulaşmamızın çok sağlıklı olmadığı binlerce şeye elimizin altındaki cihazlar sayesinde ulaşabiliyoruz ve bu da bazılarının şiddet olaylarını kanıksamasına neden oluyor. İkbal Uzuner cinayetindeki görüntüler de bazı hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu, binlerce kişi o görüntüleri gördü. Bir de kendi isteğiyle aratanlar var.
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Google yapısı gereği bir konuyla veya ilgili en çok yapılan aramaları öneri olarak sunuyor.
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İkbal Uzuner cinayetinde ise öneriler şu şekilde.
Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımı da bu nedenle çok konuşuldu.
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