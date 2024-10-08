Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan Türkiye'deki Sorunların Çözümü Üzerine Bir Yazı
Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan Türkiye'deki Sorunların Çözümü Üzerine Bir Yazı
Türkiye'nin bir sorunlar yumağı olduğu herkes tarafından biliniyor ama bu farkındalık şoke edici olayların peş peşe yaşanmasıyla ortaya çıkıyor. Tarihçi akademisyen aynı zamanda içerik üreticisi Emrah Safa Gürkan da ülkedeki sorunlar üzerine bir yazı kaleme aldı.
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Kadınlar güpegündüz metroda, sokakta tacize uğruyor, tacizciler serbest bırakılıyor.
Devlet komple devreden çıktı. Hiçbir çözüm üretmiyor, sorumluluk almıyor. Bizi tek başımıza bıraktı resmen.
Ve bu kaosta bir de suçu mağdura yıkan güçperestler var.
Yani TR'deki sistemin parçaları bir bütüne hizmet etmiyor. Tüm sistemlerin kötü yanları alınmış gibi.
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Özgür değilsin ama güvende de değilsin.
Çözüm önerilmesi gereken kısma geldim. Ama bir çözümüm yok. Kimsenin de olamaz.
Geldiğimiz yerden çok, gittiğimiz yer korkutuyor beni. Bu yapısal faktörlerin hiçbiri yok. Yani kazanman imkansız.
Korkan, endişeli, gelir eşitsizliği nedeniyle emeğinin karşılığını alamayan, kurallara uyduğu için kendisini mal gibi hisseden insanlarla nasıl dünya çapında bir şeyler üreteceksin ki?
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