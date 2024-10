Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan Türkiye'deki Sorunların Çözümü Üzerine Bir Yazı

Tek bir kişinin vs. içinden çıkabileceği bir şey değil bu. Böyle bir iki yılda da çözülmez. Yapısal olarak bu kadar çelişkili bir sistem nasıl onarılır bilmiyorum.

İçinde bulunduğum ruh halini yansıtmadan soğukkanlı yazmaya çalıştım. Gaza gelmeden mantıklı düşünmek için de düşündüm bayağı yazmadan. Vallahi de aklıma en ufak bir çözüm gelmedi.

Bunu bir kişi de çözebilir mi emin değilim. Bunun için kurumlar olur, yıllar içinde geliştirilmiş metotlar vs. olur. Böyle kriz anında aceleyle üretilmiş palyatif şeylerle olmaz. Yani bir yol haritası olur, önceden yapılmış saptamalar olur, bilim üreten kurumların olur vs. vs.