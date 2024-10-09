Ülkemizdeki "Kurbanı Suçlama" Alışkanlığını Tek Tweetle Yerle Bir Etti
Ülkemizdeki "Kurbanı Suçlama" Alışkanlığını Tek Tweetle Yerle Bir Etti
Ülkemizdeki kadın cinayetleri, taciz, istismar gibi olaylarda bir kesimin kurbanı suçladığı senaryoları sık sık görüyoruz. Ancak bazı olaylar mağdurun suçlanmasının ne kadar saçma olduğunu gösteriyor. Bir Twitter kullanıcısı da ironik bir yanıtla bu tartışmaların önüne geçti.
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Ülkemizde acı bir olay yaşandığında korunan pozisyonlar bellidir. Bir kesim kendi siyasi ajandasını eğip bükerek kullanırken...
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Bir kesim de üslubu yumuşak veya sert olduğu fark etmeksizin kurbanda bazı eksikler, nasihat adı altında bazı suçlamalarda bulunabiliyor.
Olayın mağduru olayın suçlusuna dönüşüyor.
Popüler bir tanıma göre; kurbanı suçlama, bir suç veya kusurlu hareketin mağdurunun başına gelenden kısmen veya tamamen sorumlu tutulmasına "victim blaming" yani kurbanı suçlama diyoruz.
Geçtiğimiz gün ailesinin istismarı sonucu tedavi gören Sıla Bebek hayata gözlerini yumdu.
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Habere gelen bir yorum ise pek çok kişinin yüzüne tokat gibi çarptı.
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