Ülkemizdeki "Kurbanı Suçlama" Alışkanlığını Tek Tweetle Yerle Bir Etti

Ülkemizdeki kadın cinayetleri, taciz, istismar gibi olaylarda bir kesimin kurbanı suçladığı senaryoları sık sık görüyoruz. Ancak bazı olaylar mağdurun suçlanmasının ne kadar saçma olduğunu gösteriyor. Bir Twitter kullanıcısı da ironik bir yanıtla bu tartışmaların önüne geçti.