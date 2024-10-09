Discord'a Getirilen Engel Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Discord yıllardır özellikle gençler arasında oldukça popüler olan bir mecra. Son zamanlarda dijital suç çetelerinin toplandığı yer olarak lanse edilse de platformu iş, ticaret, çeviri ve oyun için kullanan ciddi kitleler var. Ancak bir Türkiye klasiği olarak suçlunun değil de suçun işlendiği yerin peşine düşülünce platformun yasaklandığı 7. ülke olduk.