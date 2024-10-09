Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Discord'a Getirilen Engel Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Discord'a Getirilen Engel Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.10.2024 - 11:40

Discord yıllardır özellikle gençler arasında oldukça popüler olan bir mecra. Son zamanlarda dijital suç çetelerinin toplandığı yer olarak lanse edilse de platformu iş, ticaret, çeviri ve oyun için kullanan ciddi kitleler var. Ancak bir Türkiye klasiği olarak suçlunun değil de suçun işlendiği yerin peşine düşülünce platformun yasaklandığı 7. ülke olduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buna da pek çok sert eleştiri geldi.

Buna da pek çok sert eleştiri geldi.
twitter.com

Faydalı olduğu konular da hatırlatıldı.

Faydalı olduğu konular da hatırlatıldı.

👇

Bazı tepkiler de ironikti.

Bazı tepkiler de ironikti.
twitter.com

Yöntemin yanlışlığı da eleştirildi.

Yöntemin yanlışlığı da eleştirildi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bir de iş yerinde iletişim aracı olarak kullanan binlerce kişi...

Bir de iş yerinde iletişim aracı olarak kullanan binlerce kişi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyoruz?

Siz ne düşünüyoruz?
twitter.com

Benzer içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın