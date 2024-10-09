Discord'a Getirilen Engel Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
Discord'a Getirilen Engel Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
Discord yıllardır özellikle gençler arasında oldukça popüler olan bir mecra. Son zamanlarda dijital suç çetelerinin toplandığı yer olarak lanse edilse de platformu iş, ticaret, çeviri ve oyun için kullanan ciddi kitleler var. Ancak bir Türkiye klasiği olarak suçlunun değil de suçun işlendiği yerin peşine düşülünce platformun yasaklandığı 7. ülke olduk.
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Buna da pek çok sert eleştiri geldi.
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Faydalı olduğu konular da hatırlatıldı.
Bazı tepkiler de ironikti.
Yöntemin yanlışlığı da eleştirildi.
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Bir de iş yerinde iletişim aracı olarak kullanan binlerce kişi...
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