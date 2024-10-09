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Discord'a Getirilen Erişim Engeli Yabancıların da Gündeminde: İşte Yurt Dışından Tepkiler

Discord'a Getirilen Erişim Engeli Yabancıların da Gündeminde: İşte Yurt Dışından Tepkiler

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 11:21

Son günlerde uygulamayı kullanan bazı grupların reşit olmayan çocuklara yönelik tehdit ve tacizleri ile gündeme gelen Discord'a geçtiğimiz saatlerde erişim engeli getirildi. Discord'a getirilen erişim engeli ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da tartışılan konulardan biri oldu.

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Başlangıçta oyuncuların iletişimi için tasarlanan Discord zaman içerisinde farklı amaçlar taşıyan pek çok farklı grubun da kullandığı bir yer haline geldi.

Başlangıçta oyuncuların iletişimi için tasarlanan Discord zaman içerisinde farklı amaçlar taşıyan pek çok farklı grubun da kullandığı bir yer haline geldi.

Oyuncuların oyun içi anlık iletişimleri için sıklıkla kullandıkları Discord özellikle pandemi döneminde insanların bir araya gelmek için sıklıkla kullandıkları bir platform halini aldı. Discord içerisinde kurulabilen topluluklar, sesli, görüntülü ve yazılı iletişim kurma imkanı, dosya paylaşımı gibi özellikler ve kolay kullanımı uygulamayı pek çok kullanıcının gözdesi haline getirdi.

Ülkemizde ise özellikle son günlerde Discord burada toplanan ve yasadışı faaliyetlerde bulunan gruplarla gündemdeydi.

Ülkemizde ise özellikle son günlerde Discord burada toplanan ve yasadışı faaliyetlerde bulunan gruplarla gündemdeydi.

Özellikle reşit olmayan kişilere yasadışı yollarla ulaşılan kişisel bilgileri ve verileri ile zorbalık yapan grupların Discord üzerinden iletişim kurdukları tespit edildikten sonra uygulama ülke gündemine oturmuştu.

Nihayetinde ise pek çok kişinin aklındaki şey gerçekleşti ve Discord'a erişim engeli getirildi.

Nihayetinde ise pek çok kişinin aklındaki şey gerçekleşti ve Discord'a erişim engeli getirildi.

Ülkemizde Discord'a erişim engeli getirilmesi yabancı kullanıcıların da tartıştığı konulardan biri oldu.

Ülkemizde Discord'a erişim engeli getirilmesi yabancı kullanıcıların da tartıştığı konulardan biri oldu.

'Peki Türkiye, Rusya ve Çin'in ortak noktası ne?

Hükümetleri.'

"Kahretsin, Türkiye'de her şey yasaklanıyor tamam mı?"

"Kahretsin, Türkiye'de her şey yasaklanıyor tamam mı?"
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"Türkiye, Rusya'nın yaptığı her şeyi yapıyor, Rusya'nın Discord'u yasaklamasından sadece 4 gün sonra onlar da aynısını yaptı."

"Türkiye, Rusya'nın yaptığı her şeyi yapıyor, Rusya'nın Discord'u yasaklamasından sadece 4 gün sonra onlar da aynısını yaptı."

"Neden bu kadar çok ülke Discord'u yasaklıyor?"

"Neden bu kadar çok ülke Discord'u yasaklıyor?"

"Türkiye artık her şeyi yasaklıyor."

"Türkiye artık her şeyi yasaklıyor."

"Daha sonra da Gmail'i yasaklayacaklar."

"Daha sonra da Gmail'i yasaklayacaklar."

"Gelecekte Türkiye: İnterneti engelliyoruz."

"Gelecekte Türkiye: İnterneti engelliyoruz."
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"Türkiye'nin kendi halkını kontrol etmek yerine neden uygulamaları yasaklamayı tercih ettiğine dair günlük hatırlatma: Herkesin kişisel bilgilerini -burada sosyal güvenlik numaralarından bahsediyorum- sızdıranla aynı ülke."

"Türkiye'nin kendi halkını kontrol etmek yerine neden uygulamaları yasaklamayı tercih ettiğine dair günlük hatırlatma: Herkesin kişisel bilgilerini -burada sosyal güvenlik numaralarından bahsediyorum- sızdıranla aynı ülke."

"Atatürk Türkiye'yi böyle tasavvur etmemişti."

"Atatürk Türkiye'yi böyle tasavvur etmemişti."

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Bozkurt

Müridiyle, davasıyla, Vichy hükümetiyle, mütareke basınıyla Türk olmayanların sebep olduğu Türkiye imajı.

iyem x

Aslında internet bütün dünyada kısıtlanmalı. İnsanlığın başlıca problemi çünkü

Cübbeli Palpatine Hoca

O zaman niye buradasın? Yok tamam vazgeçtim sormuyorum sana internet falan yok. Hayır elektrik de yok, gaz lambasında ansiklopedi okuyacaksın.