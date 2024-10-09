Discord'a Getirilen Erişim Engeli Yabancıların da Gündeminde: İşte Yurt Dışından Tepkiler

Son günlerde uygulamayı kullanan bazı grupların reşit olmayan çocuklara yönelik tehdit ve tacizleri ile gündeme gelen Discord'a geçtiğimiz saatlerde erişim engeli getirildi. Discord'a getirilen erişim engeli ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da tartışılan konulardan biri oldu.