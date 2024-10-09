Discord'a Getirilen Erişim Engeli Yabancıların da Gündeminde: İşte Yurt Dışından Tepkiler
Discord'a Getirilen Erişim Engeli Yabancıların da Gündeminde: İşte Yurt Dışından Tepkiler
Son günlerde uygulamayı kullanan bazı grupların reşit olmayan çocuklara yönelik tehdit ve tacizleri ile gündeme gelen Discord'a geçtiğimiz saatlerde erişim engeli getirildi. Discord'a getirilen erişim engeli ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da tartışılan konulardan biri oldu.
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Başlangıçta oyuncuların iletişimi için tasarlanan Discord zaman içerisinde farklı amaçlar taşıyan pek çok farklı grubun da kullandığı bir yer haline geldi.
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Ülkemizde ise özellikle son günlerde Discord burada toplanan ve yasadışı faaliyetlerde bulunan gruplarla gündemdeydi.
Nihayetinde ise pek çok kişinin aklındaki şey gerçekleşti ve Discord'a erişim engeli getirildi.
Ülkemizde Discord'a erişim engeli getirilmesi yabancı kullanıcıların da tartıştığı konulardan biri oldu.
"Kahretsin, Türkiye'de her şey yasaklanıyor tamam mı?"
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"Türkiye, Rusya'nın yaptığı her şeyi yapıyor, Rusya'nın Discord'u yasaklamasından sadece 4 gün sonra onlar da aynısını yaptı."
"Neden bu kadar çok ülke Discord'u yasaklıyor?"
"Türkiye artık her şeyi yasaklıyor."
"Daha sonra da Gmail'i yasaklayacaklar."
"Gelecekte Türkiye: İnterneti engelliyoruz."
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"Türkiye'nin kendi halkını kontrol etmek yerine neden uygulamaları yasaklamayı tercih ettiğine dair günlük hatırlatma: Herkesin kişisel bilgilerini -burada sosyal güvenlik numaralarından bahsediyorum- sızdıranla aynı ülke."
"Atatürk Türkiye'yi böyle tasavvur etmemişti."
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Müridiyle, davasıyla, Vichy hükümetiyle, mütareke basınıyla Türk olmayanların sebep olduğu Türkiye imajı.
Aslında internet bütün dünyada kısıtlanmalı. İnsanlığın başlıca problemi çünkü
O zaman niye buradasın? Yok tamam vazgeçtim sormuyorum sana internet falan yok. Hayır elektrik de yok, gaz lambasında ansiklopedi okuyacaksın.