Son Zamanlarda Gündeme Gelen Discord'un Yasaklandığı Yedinci Ülke Türkiye Oldu

Son zamanlarda sohbet odalarındaki yasa dışı eylemler ve bazı grupların toplanmasıyla gündeme gelen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un belirttiğine göre soruşturma başlatılan Discord'a erişim engeli getirildi. Ancak Discord sadece ülkemizde değil birkaç ülkede de engellenmiş durumda.