Son Zamanlarda Gündeme Gelen Discord'un Yasaklandığı Yedinci Ülke Türkiye Oldu
Son Zamanlarda Gündeme Gelen Discord'un Yasaklandığı Yedinci Ülke Türkiye Oldu
Son zamanlarda sohbet odalarındaki yasa dışı eylemler ve bazı grupların toplanmasıyla gündeme gelen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un belirttiğine göre soruşturma başlatılan Discord'a erişim engeli getirildi. Ancak Discord sadece ülkemizde değil birkaç ülkede de engellenmiş durumda.
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Rusya geçtiğimiz gün Rus yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle platformu yasaklamıştı.
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Umman platformu 2022'de engelledi.
İnternet sansürleriyle öne çıkan Çin'de 2018'den beri kapalı olan platformun alternatifleri üretildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2020'nin sonlarında kapanan mecra halen daha açılmadı.
İran ve Kuzey Kore de Discord'a erişim engeli getiren ülkelerden.
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Bazı tepkiler şöyle 👇
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