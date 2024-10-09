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Son Zamanlarda Gündeme Gelen Discord'un Yasaklandığı Yedinci Ülke Türkiye Oldu

Son Zamanlarda Gündeme Gelen Discord'un Yasaklandığı Yedinci Ülke Türkiye Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.10.2024 - 10:17

Son zamanlarda sohbet odalarındaki yasa dışı eylemler ve bazı grupların toplanmasıyla gündeme gelen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un belirttiğine göre soruşturma başlatılan Discord'a erişim engeli getirildi. Ancak Discord sadece ülkemizde değil birkaç ülkede de engellenmiş durumda.

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Rusya geçtiğimiz gün Rus yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle platformu yasaklamıştı.

Rusya geçtiğimiz gün Rus yasalarının ihlal edildiği gerekçesiyle platformu yasaklamıştı.

Umman platformu 2022'de engelledi.

Umman platformu 2022'de engelledi.

İnternet sansürleriyle öne çıkan Çin'de 2018'den beri kapalı olan platformun alternatifleri üretildi.

İnternet sansürleriyle öne çıkan Çin'de 2018'den beri kapalı olan platformun alternatifleri üretildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2020'nin sonlarında kapanan mecra halen daha açılmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2020'nin sonlarında kapanan mecra halen daha açılmadı.

İran ve Kuzey Kore de Discord'a erişim engeli getiren ülkelerden.

İran ve Kuzey Kore de Discord'a erişim engeli getiren ülkelerden.

Daha öncesinde Mısır'da yasak olan platform geçtiğimiz aylarda açılmıştı.

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Bazı tepkiler şöyle 👇

Bazı tepkiler şöyle 👇
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