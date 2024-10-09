90'lı Yıllarda Öldürülen Handan'ın Anısına Yazılmış Ciğerimizi Yakan Yazı
90'lı Yıllarda Öldürülen Handan'ın Anısına Yazılmış Ciğerimizi Yakan Yazı
Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yaralarından biri. Üstelik yeni bir kavram da değil. Büşra isimli X kullanıcısı annesinin 93 yılında öldürülen arkadaşını anlattı. Olayın gelişmesi, medyanın olaya bakış açısı, katilin salınması 30 küsur yılda çok da bir şeyin değişmediğini gösteriyor.
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