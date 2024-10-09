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90'lı Yıllarda Öldürülen Handan'ın Anısına Yazılmış Ciğerimizi Yakan Yazı

90'lı Yıllarda Öldürülen Handan'ın Anısına Yazılmış Ciğerimizi Yakan Yazı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.10.2024 - 14:25

Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yaralarından biri. Üstelik yeni bir kavram da değil. Büşra isimli X kullanıcısı annesinin 93 yılında öldürülen arkadaşını anlattı. Olayın gelişmesi, medyanın olaya bakış açısı, katilin salınması 30 küsur yılda çok da bir şeyin değişmediğini gösteriyor.

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