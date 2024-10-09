90'lı Yıllarda Öldürülen Handan'ın Anısına Yazılmış Ciğerimizi Yakan Yazı

Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yaralarından biri. Üstelik yeni bir kavram da değil. Büşra isimli X kullanıcısı annesinin 93 yılında öldürülen arkadaşını anlattı. Olayın gelişmesi, medyanın olaya bakış açısı, katilin salınması 30 küsur yılda çok da bir şeyin değişmediğini gösteriyor.