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Kadınlar Erkek Şiddetiyle Öldürülen Yakınlarını Anlattı

Kadınlar Erkek Şiddetiyle Öldürülen Yakınlarını Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.10.2024 - 11:54

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetinin yankıları sürüyor ama ne yazık ki bu iki genç kadın ne ilk ne de son kurbanlar. Kadın cinayetleri o kadar sık yaşanan bir durum haline geldi ki herkesin çevresinde bir veya birden fazla kurban var. Pek çoğu basına bile yansımayan bu cinayetlerin büyük bir kısmının zanlıları da bulunmuş değil veya aramızda dolaşıyor.

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Bir X hesabı öldürülen arkadaşını paylaştı.

Bir X hesabı öldürülen arkadaşını paylaştı.

Olayın detaylarını paylaştı.

Olayın detaylarını paylaştı.

Akrabalarını kaybedenler de yazdı.

Akrabalarını kaybedenler de yazdı.

Anıt sayaçta ismi bulunmuyor.

Anıt sayaçta ismi bulunmuyor.

İşleriyle, sanatlarıyla yakın hissedilen kadınlar da anıldı.

İşleriyle, sanatlarıyla yakın hissedilen kadınlar da anıldı.
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