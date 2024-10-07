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Cani Semih Çelik’in Bağlantısı Ortaya Çıktı: 'İncel' Grupları Polis Takibine Girdi!

Cani Semih Çelik’in Bağlantısı Ortaya Çıktı: 'İncel' Grupları Polis Takibine Girdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 10:18

İstanbul’da hayatlarının baharında iki genç kızı öldüren Semih Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. 

Polis ekipleri “incel” olarak tanımlanan bu grupları incelemeye alırken, önümüzdeki günlerde operasyon olabileceği belirtiliyor. 

Kaynak: Ferit Zengin/Eren Koca- Milliyet

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Semih Çelik isimli 19 yaşındaki bir kişi, İstanbul’da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmiş ardından kendi yaşamına son vermişti. Katilin el konulan telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi.

Semih Çelik isimli 19 yaşındaki bir kişi, İstanbul’da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmiş ardından kendi yaşamına son vermişti. Katilin el konulan telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi.

İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri anlatmak için kullanılan bir kavram.

İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri anlatmak için kullanılan bir kavram.

Semih Çelik’in işlediği cinayetlerin hemen ardından ise incel olarak tanımlanan bu gruplarda yer alan bazı “destekleyici”, “övücü” paylaşımlar dikkat çekmişti. İşte bu paylaşımlar sonrası üzerine polis, yurt genelinde büyük bir takip başlattı.

Semih Çelik’in işlediği cinayetlerin hemen ardından ise incel olarak tanımlanan bu gruplarda yer alan bazı “destekleyici”, “övücü” paylaşımlar dikkat çekmişti. İşte bu paylaşımlar sonrası üzerine polis, yurt genelinde büyük bir takip başlattı.

Emniyet güçleri, Semih Çelik'in işlediği cinayetlerle ağustos ayında Eskişehir’de “aşırı sağcı” semboller kullanılan bıçaklı saldırı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor. Söz konusu yapılar için önümüzdeki günlerde operasyonlar yapılabileceği belirtiliyor.

Emniyet güçleri, Semih Çelik'in işlediği cinayetlerle ağustos ayında Eskişehir’de “aşırı sağcı” semboller kullanılan bıçaklı saldırı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor. Söz konusu yapılar için önümüzdeki günlerde operasyonlar yapılabileceği belirtiliyor.

Son yıllarda yaşanan bu tip cinayetlerin ardında yatan sosyolojik ve psikolojik sebepler de tartışma yaratan bir konu. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 👇

Son yıllarda yaşanan bu tip cinayetlerin ardında yatan sosyolojik ve psikolojik sebepler de tartışma yaratan bir konu. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 👇

'Şu anda toplumumuzda maalesef şiddet normal görülüyor ve bir araç haline gelmeye başladı. İnsanlar uyuşturucu kullandıkları zaman bunlara daha eğilimli olabilirler. Ancak bu olayda bağımlılıktan ziyade bir psikopat söz konusu. Psikopatlar da uyuşturucu kullanır. 

Tabii hastanede nasıl bir tanı aldı, buna göre de yanıtlar değişebilir. Psikopatlar genelde çekici olurlar hatta psikopatlığın tanı kriterleri içinde yüzeysel çekicilik dediğimiz bir tanım vardır. Tarihte ve günümüzde bazı tarikatların (satanizm, incel vs.) liderleri aslında birer psikopattır. İnsanları çok kolay inandırırlar ve peşlerinden koşturabilirler.'

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