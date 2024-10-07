Cani Semih Çelik’in Bağlantısı Ortaya Çıktı: 'İncel' Grupları Polis Takibine Girdi!

'Şu anda toplumumuzda maalesef şiddet normal görülüyor ve bir araç haline gelmeye başladı. İnsanlar uyuşturucu kullandıkları zaman bunlara daha eğilimli olabilirler. Ancak bu olayda bağımlılıktan ziyade bir psikopat söz konusu. Psikopatlar da uyuşturucu kullanır.

Tabii hastanede nasıl bir tanı aldı, buna göre de yanıtlar değişebilir. Psikopatlar genelde çekici olurlar hatta psikopatlığın tanı kriterleri içinde yüzeysel çekicilik dediğimiz bir tanım vardır. Tarihte ve günümüzde bazı tarikatların (satanizm, incel vs.) liderleri aslında birer psikopattır. İnsanları çok kolay inandırırlar ve peşlerinden koşturabilirler.'