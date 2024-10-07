Cani Semih Çelik’in Bağlantısı Ortaya Çıktı: 'İncel' Grupları Polis Takibine Girdi!
Cani Semih Çelik’in Bağlantısı Ortaya Çıktı: 'İncel' Grupları Polis Takibine Girdi!
İstanbul’da hayatlarının baharında iki genç kızı öldüren Semih Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri “incel” olarak tanımlanan bu grupları incelemeye alırken, önümüzdeki günlerde operasyon olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Ferit Zengin/Eren Koca- Milliyet
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Semih Çelik isimli 19 yaşındaki bir kişi, İstanbul’da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i vahşice katletmiş ardından kendi yaşamına son vermişti. Katilin el konulan telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi.
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İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri anlatmak için kullanılan bir kavram.
Semih Çelik’in işlediği cinayetlerin hemen ardından ise incel olarak tanımlanan bu gruplarda yer alan bazı “destekleyici”, “övücü” paylaşımlar dikkat çekmişti. İşte bu paylaşımlar sonrası üzerine polis, yurt genelinde büyük bir takip başlattı.
Emniyet güçleri, Semih Çelik'in işlediği cinayetlerle ağustos ayında Eskişehir’de “aşırı sağcı” semboller kullanılan bıçaklı saldırı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor. Söz konusu yapılar için önümüzdeki günlerde operasyonlar yapılabileceği belirtiliyor.
Son yıllarda yaşanan bu tip cinayetlerin ardında yatan sosyolojik ve psikolojik sebepler de tartışma yaratan bir konu. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 👇
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