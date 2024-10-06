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Kız Kardeşleriyle Birlikte Babasının Cinsel İstismarına Uğrayan Gazeteci, O Kan Donduran Süreci Anlattı

Kız Kardeşleriyle Birlikte Babasının Cinsel İstismarına Uğrayan Gazeteci, O Kan Donduran Süreci Anlattı

Tecavüz cinsel istismar
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 16:32

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesinden sonra sosyal medyada infial oluştu. Tüm bu süreci yakından takip ederken bir gazeteci de babasının cinsel istismarına uğradığını ve o yaşadığı o travmatik süreci detaylarıyla anlattı.

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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in canice katledilmesinin ardından tüm Türkiye ayaklandı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in canice katledilmesinin ardından tüm Türkiye ayaklandı.

Medyada büyük bir infial yaratan olayın akabinde tüm herkes tepki gösterdi.

Medyada büyük bir infial yaratan olayın akabinde tüm herkes tepki gösterdi.

Şimdi de sizlerle Twitter (X) hesabımızdan paylaştığımız, kadınların neden şikayetçi olmadığını anlatan videoya gelen kan dondurucu olayı paylaşacağız.

Gazeteci Evrim Deniz, yaşadığı kan donduran olayı bu şekilde anlattı:

Gazeteci Evrim Deniz, yaşadığı kan donduran olayı bu şekilde anlattı:
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Babasının cinsel istismarına uğradıktan sonra avukat aradığını söyleyen Deniz,

Babasının cinsel istismarına uğradıktan sonra avukat aradığını söyleyen Deniz,
twitter.com
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"Ölü bir kadın olmayı kabul etmiştim" diyor.

"Ölü bir kadın olmayı kabul etmiştim" diyor.
twitter.com

Sonrasında kendisine yöneltilen "Baban ablalarını elliyor muydu?" sorusu karşısında dumur olduğunu anlattı.

Sonrasında kendisine yöneltilen "Baban ablalarını elliyor muydu?" sorusu karşısında dumur olduğunu anlattı.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ahmetpamukupaagl

bu şikayetçinin bilgilerinin karşı tarafa verilmesi aslında tüm davalar için ayrı bir sorun. hırsızlık yaşasanız da, başka bir şey için şikayetçi olsanız da ... Devamını Gör