Kız Kardeşleriyle Birlikte Babasının Cinsel İstismarına Uğrayan Gazeteci, O Kan Donduran Süreci Anlattı
Kız Kardeşleriyle Birlikte Babasının Cinsel İstismarına Uğrayan Gazeteci, O Kan Donduran Süreci Anlattı
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesinden sonra sosyal medyada infial oluştu. Tüm bu süreci yakından takip ederken bir gazeteci de babasının cinsel istismarına uğradığını ve o yaşadığı o travmatik süreci detaylarıyla anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in canice katledilmesinin ardından tüm Türkiye ayaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medyada büyük bir infial yaratan olayın akabinde tüm herkes tepki gösterdi.
Gazeteci Evrim Deniz, yaşadığı kan donduran olayı bu şekilde anlattı:
Babasının cinsel istismarına uğradıktan sonra avukat aradığını söyleyen Deniz,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ölü bir kadın olmayı kabul etmiştim" diyor.
Sonrasında kendisine yöneltilen "Baban ablalarını elliyor muydu?" sorusu karşısında dumur olduğunu anlattı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bu şikayetçinin bilgilerinin karşı tarafa verilmesi aslında tüm davalar için ayrı bir sorun. hırsızlık yaşasanız da, başka bir şey için şikayetçi olsanız da ... Devamını Gör