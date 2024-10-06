Instagram’dan Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Aylar Sonra Yayınladığı Video Yayından Kaldırıldı
Instagram’dan Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Aylar Sonra Yayınladığı Video Yayından Kaldırıldı
Dijital tecritte bulunan ve uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Sedat Peker’in Instagram’dan paylaştığı taciz ve tecavüzcülere yönelik videosu Instagram yönetimi tarafından yayından kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir video paylaşımı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili bir videosunu paylaşan Sedat Peker, mesajında "Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” dedi.
Instagram’dan sürpriz bir karar geldi.
Sedat Peker’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım META tarafından yayından kaldırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Herkes başımıza “reis” kesildi. Türkiyenin kendine gelmesi gerekiyor bir an önce. Kimlerden medet umduk seçim öncesi.
Mesele cezalardaki caydırıcılık politikası vs değil idam gelse ne olur katil olacak şerefsiz zaten intihar etti bir çok kadını katleden kişiler intihar ediyo... Devamını Gör
aynı videoyu indirip ben kendi hesabimda hikaye olarak paylaştım ve hala orada duruyor. instagram işine nasıl gelirse öyle. yersen