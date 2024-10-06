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Instagram’dan Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Aylar Sonra Yayınladığı Video Yayından Kaldırıldı

Instagram’dan Sedat Peker Kararı: Sedat Peker’in Aylar Sonra Yayınladığı Video Yayından Kaldırıldı

Sedat Peker
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 13:54

Dijital tecritte bulunan ve uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Sedat Peker’in Instagram’dan paylaştığı taciz ve tecavüzcülere yönelik videosu Instagram yönetimi tarafından yayından kaldırıldı. 

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Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir video paylaşımı geldi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’den aylar sonra ilk kez bir video paylaşımı geldi.

Son günlerde artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili bir videosunu paylaşan Sedat Peker, mesajında "Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” dedi.

Son günlerde artan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili bir videosunu paylaşan Sedat Peker, mesajında "Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” dedi.

Sedat Peker’in paylaştığı videoyu buradan izleyebilirsiniz…

Instagram’dan sürpriz bir karar geldi.

Instagram’dan sürpriz bir karar geldi.

Sedat Peker’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım META tarafından yayından kaldırıldı.

Sedat Peker’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım META tarafından yayından kaldırıldı.
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uzaklardan

Herkes başımıza “reis” kesildi. Türkiyenin kendine gelmesi gerekiyor bir an önce. Kimlerden medet umduk seçim öncesi.

sertkayacenk555

Mesele cezalardaki caydırıcılık politikası vs değil idam gelse ne olur katil olacak şerefsiz zaten intihar etti bir çok kadını katleden kişiler intihar ediyo... Devamını Gör

Sinan Şahin

aynı videoyu indirip ben kendi hesabimda hikaye olarak paylaştım ve hala orada duruyor. instagram işine nasıl gelirse öyle. yersen