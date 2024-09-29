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‘Sedat Peker Parti Kuruyor, Siyaset ile Türkiye’ye Geri Dönüyor’ İddiasına Avukatından Açıklama

‘Sedat Peker Parti Kuruyor, Siyaset ile Türkiye’ye Geri Dönüyor’ İddiasına Avukatından Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.09.2024 - 15:56

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medyadaki ‘Sedat Peker parti kuruyor’ iddialarının 'şu an' için doğru olmadığını açıkladı. Barkın, 'Halkın Sesi Partisi'nin de Peker'le ilgili olmadığını belirtti.

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Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre; Sedat Peker Halkın Sesi Partisi adında bir siyasi parti kuracaktı.

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre; Sedat Peker Halkın Sesi Partisi adında bir siyasi parti kuracaktı.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, son günlerde sosyal medyada dile getirilen bu iddiaların gerçeği 'şu an' için yansıtmadığını duyurdu.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, son günlerde sosyal medyada dile getirilen bu iddiaların gerçeği 'şu an' için yansıtmadığını duyurdu.

Ersan Bakır 'Halkın Sesi Partisi' adlı oluşumun da müvekkiliyle ilgili olmadığını belirtti.

Ersan Bakır 'Halkın Sesi Partisi' adlı oluşumun da müvekkiliyle ilgili olmadığını belirtti.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir.”

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