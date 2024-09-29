‘Sedat Peker Parti Kuruyor, Siyaset ile Türkiye’ye Geri Dönüyor’ İddiasına Avukatından Açıklama
‘Sedat Peker Parti Kuruyor, Siyaset ile Türkiye’ye Geri Dönüyor’ İddiasına Avukatından Açıklama
Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medyadaki ‘Sedat Peker parti kuruyor’ iddialarının 'şu an' için doğru olmadığını açıkladı. Barkın, 'Halkın Sesi Partisi'nin de Peker'le ilgili olmadığını belirtti.
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Hakkında yakalama kararı bulunan ve sığındığı Dubai'de dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker ile ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.
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Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya göre; Sedat Peker Halkın Sesi Partisi adında bir siyasi parti kuracaktı.
Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, son günlerde sosyal medyada dile getirilen bu iddiaların gerçeği 'şu an' için yansıtmadığını duyurdu.
Ersan Bakır 'Halkın Sesi Partisi' adlı oluşumun da müvekkiliyle ilgili olmadığını belirtti.
Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
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