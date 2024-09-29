‘Sedat Peker Parti Kuruyor, Siyaset ile Türkiye’ye Geri Dönüyor’ İddiasına Avukatından Açıklama

“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir. Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir.”