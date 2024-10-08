İzmir'de Bir Oto Galericinin Ayda 10 Bin Liraya Köle Araması Gündem Oldu
İzmir'de Bir Oto Galericinin Ayda 10 Bin Liraya Köle Araması Gündem Oldu
Ülkemizde asgari ücret kadar konuşulması gereken konulardan biri de özel sektör çalışanlarının çok büyük çoğunluğunun asgari ücret ve birkaç bin lira üstüne çalışması. Ancak bazı ilanlarda 17 bin 2 lira bile çalışanlara çok görülüyor. Üstelik iş tanımı da yok yok denecek kadar geniş.
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İlan şu şekilde...
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Kendi işi gibi sahiplenilecek iş için haftalık maaş 2500 TL.
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