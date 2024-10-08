Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İzmir'de Bir Oto Galericinin Ayda 10 Bin Liraya Köle Araması Gündem Oldu

İzmir'de Bir Oto Galericinin Ayda 10 Bin Liraya Köle Araması Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.10.2024 - 12:52

Ülkemizde asgari ücret kadar konuşulması gereken konulardan biri de özel sektör çalışanlarının çok büyük çoğunluğunun asgari ücret ve birkaç bin lira üstüne çalışması. Ancak bazı ilanlarda 17 bin 2 lira bile çalışanlara çok görülüyor. Üstelik iş tanımı da yok yok denecek kadar geniş.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlan şu şekilde...

İlan şu şekilde...

Kendi işi gibi sahiplenilecek iş için haftalık maaş 2500 TL.

Kendi işi gibi sahiplenilecek iş için haftalık maaş 2500 TL.

Yorumlara bakalım 👀

Yorumlara bakalım 👀
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın