Avukat Dertlerinden Çekilen En Temiz Uykuya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Avukat Dertlerinden Çekilen En Temiz Uykuya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftaya hangi komik tweetlerle başlamışız?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Kıskanmayın...
Güzel yatırım olmuş.
Yapınca oluyor.
Garip kuş...
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👇
Kale gibi kaynak işte.
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👇
Huzur...
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Hazine yatıyor.
Dava neydi?
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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