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Avukat Dertlerinden Çekilen En Temiz Uykuya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Avukat Dertlerinden Çekilen En Temiz Uykuya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.10.2024 - 18:18

Bakalım haftaya hangi komik tweetlerle başlamışız?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kıskanmayın...

Kıskanmayın...
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Güzel yatırım olmuş.

Güzel yatırım olmuş.
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Yapınca oluyor.

Yapınca oluyor.
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Garip kuş...

Garip kuş...
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👇

👇
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Kale gibi kaynak işte.

Kale gibi kaynak işte.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Huzur...

Huzur...
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Hazine yatıyor.

Hazine yatıyor.
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Dava neydi?

Dava neydi?
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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