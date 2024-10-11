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Köfteci Yusuf'un Açıklamasından Tüm Tuşlara Basanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Köfteci Yusuf'un Açıklamasından Tüm Tuşlara Basanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 20:28

Bakalım Twitter'da cuma timeline'ını kimler şenlendirmiş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Tarihe dikkat!

Tarihe dikkat!
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👇

👇
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Günlük hayatta kullanılır bu kalıp.

Günlük hayatta kullanılır bu kalıp.
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Bir de tespit!

Bir de tespit!
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👇

👇
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Bekarların bugını bulmuş.

Bekarların bugını bulmuş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tam bir serseri!

Tam bir serseri!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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