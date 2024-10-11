Köfteci Yusuf'un Açıklamasından Tüm Tuşlara Basanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Köfteci Yusuf'un Açıklamasından Tüm Tuşlara Basanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Twitter'da cuma timeline'ını kimler şenlendirmiş?
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Başlayalım!
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Tarihe dikkat!
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Günlük hayatta kullanılır bu kalıp.
Bir de tespit!
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Bekarların bugını bulmuş.
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Tam bir serseri!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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