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Köfteci Yusuf Destekçilerinden Somer Şef'in Kilitli Gömleğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Köfteci Yusuf Destekçilerinden Somer Şef'in Kilitli Gömleğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 18:09

Bakalım Çarşamba timeline'ına kimler damga vurmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Edep...

Edep...
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👇

👇
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Birinde yoğun emek var.

Birinde yoğun emek var.
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🤔

🤔
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Muzaylı?

Muzaylı?
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👇

👇
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İyi analiz.

İyi analiz.
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Kışçılar mutlu musunuz?

Kışçılar mutlu musunuz?

Motivasyon konuşması gibi olmuş.

Motivasyon konuşması gibi olmuş.
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Su taşıyan karınca misali...

Su taşıyan karınca misali...
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Durduramıyoruz.

Durduramıyoruz.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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