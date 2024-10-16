Köfteci Yusuf Destekçilerinden Somer Şef'in Kilitli Gömleğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Köfteci Yusuf Destekçilerinden Somer Şef'in Kilitli Gömleğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba timeline'ına kimler damga vurmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Edep...
👇
Birinde yoğun emek var.
🤔
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Muzaylı?
👇
İyi analiz.
Kışçılar mutlu musunuz?
Motivasyon konuşması gibi olmuş.
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Su taşıyan karınca misali...
Durduramıyoruz.
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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