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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:59

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım.

Başlayalım.

İyi görmüş.

İyi görmüş.
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Bu şaka da Şevket Çoruh'tan.

Bu şaka da Şevket Çoruh'tan.

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İlginç bir yorum.

İlginç bir yorum.

Şakadaki zekai tebrik etmek lazım.

Şakadaki zekai tebrik etmek lazım.
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Kapatalım.

Kapatalım.
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