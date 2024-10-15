Bacak Kası Yaptıran Kağıthane Yokuşlarını Diline Dolayan Kişiler
Bacak Kası Yaptıran Kağıthane Yokuşlarını Diline Dolayan Kişiler
Kağıthane İstanbul Avrupa Yakası'nın son yıllarda merkezi kalan ilçelerinden. İlçenin en bilinen özelliklerinden biri de popüler AVM'lere yakınlığı kadar eşek anırtan yokuşları. Tabii bu yokuşları ve merdivenleri bir de çekene sormak lazım.
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Tabii kot farkı da oluşuyor.
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biz yeğene eşya götürdük kamyonet yokuşu çıkamadı semtin diğer tarafından dolandık