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Bacak Kası Yaptıran Kağıthane Yokuşlarını Diline Dolayan Kişiler

Bacak Kası Yaptıran Kağıthane Yokuşlarını Diline Dolayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.10.2024 - 18:11

Kağıthane İstanbul Avrupa Yakası'nın son yıllarda merkezi kalan ilçelerinden. İlçenin en bilinen özelliklerinden biri de popüler AVM'lere yakınlığı kadar eşek anırtan yokuşları. Tabii bu yokuşları ve merdivenleri bir de çekene sormak lazım.

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Tabii kot farkı da oluşuyor.

Tabii kot farkı da oluşuyor.
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garibann

biz yeğene eşya götürdük kamyonet yokuşu çıkamadı semtin diğer tarafından dolandık