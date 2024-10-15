Bacak Kası Yaptıran Kağıthane Yokuşlarını Diline Dolayan Kişiler

Kağıthane İstanbul Avrupa Yakası'nın son yıllarda merkezi kalan ilçelerinden. İlçenin en bilinen özelliklerinden biri de popüler AVM'lere yakınlığı kadar eşek anırtan yokuşları. Tabii bu yokuşları ve merdivenleri bir de çekene sormak lazım.