Ters Köşe Paylaşımlardan TikTok'a Dalan Çobana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ters Köşe Paylaşımlardan TikTok'a Dalan Çobana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftaya hangi komik tweetlerle girmişiz diye göz atalım dedik.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Kurabiyeleri üzmeyin.
Hadi komşu!
Akımda mı kullanılıyorum korkusu...
👇
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Alternatif final
Kısa ve net!
İlham verici!
👇
İyi casting!
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Dövmenin amacı ne?
Kesin!
Cep detayı...
Cesur bir soru!
👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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