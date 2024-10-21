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Ters Köşe Paylaşımlardan TikTok'a Dalan Çobana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ters Köşe Paylaşımlardan TikTok'a Dalan Çobana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.10.2024 - 18:02

Haftaya hangi komik tweetlerle girmişiz diye göz atalım dedik.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kurabiyeleri üzmeyin.

Kurabiyeleri üzmeyin.
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Hadi komşu!

Hadi komşu!
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Akımda mı kullanılıyorum korkusu...

Akımda mı kullanılıyorum korkusu...
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👇

👇
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Alternatif final

Alternatif final
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Kısa ve net!

Kısa ve net!
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İlham verici!

İlham verici!
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👇

👇
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İyi casting!

İyi casting!
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Dövmenin amacı ne?

Dövmenin amacı ne?
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Kesin!

Kesin!
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Cep detayı...

Cep detayı...
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Cesur bir soru!

Cesur bir soru!
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👇

👇
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👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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