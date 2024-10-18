Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla günümüzü güzelleştiren kişiler iyi ki varlar. Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuran birçok kişi vardı. Haftanın en komik yemekli tweetlerine hazır mısınız?
Haydi, başlayalım!
Bir kişi Karadeniz Mutfağı'ndan daha iyi ne olduğunu sorma gafletinde bulundu;
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