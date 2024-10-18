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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 19:07

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla günümüzü güzelleştiren kişiler iyi ki varlar. Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuran birçok kişi vardı. Haftanın en komik yemekli tweetlerine hazır mısınız?

Haydi, başlayalım!

Bir kişi Karadeniz Mutfağı'ndan daha iyi ne olduğunu sorma gafletinde bulundu;

Bir kişi Karadeniz Mutfağı'ndan daha iyi ne olduğunu sorma gafletinde bulundu;
twitter.com

Gelen cevaplara gülmemek elde değil!

Gelen cevaplara gülmemek elde değil!
twitter.com

VS şovunu eleştirirken biz.

VS şovunu eleştirirken biz.
twitter.com

Bu herkesin sorunudur mesela.

Bu herkesin sorunudur mesela.
twitter.com

"VS şovunu izledikten sonraki akşam yemeği."

"VS şovunu izledikten sonraki akşam yemeği."
twitter.com

Cevizli sucuğu hatırlayan çıkar mı?

Cevizli sucuğu hatırlayan çıkar mı?
twitter.com

Moderniteyi reddet.

Moderniteyi reddet.
twitter.com

Sunumun önemini görüyorsunuz.

Sunumun önemini görüyorsunuz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Garip bir kuş olanlar fav.

Garip bir kuş olanlar fav.
twitter.com

:(

:(
twitter.com

Bu gece de bunu düşüneceğiz.

Bu gece de bunu düşüneceğiz.
twitter.com

Harika!

Harika!
twitter.com

Olsa ne akardı şimdi.

Olsa ne akardı şimdi.
twitter.com

Çok şükür.

Çok şükür.
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Karşınızda frambuazlı cheesecake merdiveni

Karşınızda frambuazlı cheesecake merdiveni

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