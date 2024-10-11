Köfteci Yusuf'un "Ben Garip Bir Kuşum" Açıklaması Mizahşörlere Tanıdık Geldi

Son günlerde Türkiye'nin gündemlerinden birisi de etlerinde domuz eti tespit edilen meşhur köfteci. Herkesin tanıdığı Köfteci Yusuf'un sahibi de sonunda açıklama yaptı ve 'Ben garip bir kuşum' diyerek masumluğunu savundu.

Mizahşörler ise garip bir kuş oldukları anlarla güldürdü. 👇🏻