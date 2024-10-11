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Köfteci Yusuf'un "Ben Garip Bir Kuşum" Açıklaması Mizahşörlere Tanıdık Geldi

Köfteci Yusuf'un "Ben Garip Bir Kuşum" Açıklaması Mizahşörlere Tanıdık Geldi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 22:46

Son günlerde Türkiye'nin gündemlerinden birisi de etlerinde domuz eti tespit edilen meşhur köfteci. Herkesin tanıdığı Köfteci Yusuf'un sahibi de sonunda açıklama yaptı ve 'Ben garip bir kuşum' diyerek masumluğunu savundu.

Mizahşörler ise garip bir kuş oldukları anlarla güldürdü. 👇🏻

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Son günlerde bir köfte gündemi aldı başını gitti. Ülkenin en meşhur köftecilerinden birinin etlerinde domuz eti tespit edildi.

Son günlerde bir köfte gündemi aldı başını gitti. Ülkenin en meşhur köftecilerinden birinin etlerinde domuz eti tespit edildi.

Köfteci Yusuf'un sahibi de kendisine ve markasına kumpas kurulduğunu, böyle bir şey olmadığını iddia ediyor.

Bütün bunların bir kumpas olduğunu ise "Ben garip bir kuşum" diyerek belirtiyor.

Bütün bunların bir kumpas olduğunu ise "Ben garip bir kuşum" diyerek belirtiyor.

Gelin, başka kimler bir garip kuşmuş bakalım! 😂

Gelin, başka kimler bir garip kuşmuş bakalım! 😂
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