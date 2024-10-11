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Komşularıyla Mahkemelik Olan Dükkan Sahibinin Açtığı Sex Shop Goygoycuların Diline Düştü

Komşularıyla Mahkemelik Olan Dükkan Sahibinin Açtığı Sex Shop Goygoycuların Diline Düştü

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 21:57

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir dükkan sahibi, komşularıyla bir türlü uzlaşamadı. Apartman altındaki dükkanını kurumsal firmaya veremeyen dükkan sahibi, çareyi sex shop açmakta buldu!

Sex shopun sahibi goygoyculardan da nasibini aldı.

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20 yıllık bir esnaf, apartman altındaki dükkanını kurumsala kiralamak istemiş, fakat komşularından izin çıkmamıştı. Daha sonra dükkanının etrafını tenteyle çevirince komşularıyla mahkemelik oldu.

20 yıllık bir esnaf, apartman altındaki dükkanını kurumsala kiralamak istemiş, fakat komşularından izin çıkmamıştı. Daha sonra dükkanının etrafını tenteyle çevirince komşularıyla mahkemelik oldu.

Dükkan sahibi son çareyi ise sex shop açmakta buldu. Dükkan sahibi, 'İsabeyli'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve bu '69 Sex Shop' firmasını kurmaya karar verdim.' diyor.

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Tabii goygoyculardan da nasibini aldı! (Dikkat: küfür içerir)

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