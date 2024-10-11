Komşularıyla Mahkemelik Olan Dükkan Sahibinin Açtığı Sex Shop Goygoycuların Diline Düştü
Komşularıyla Mahkemelik Olan Dükkan Sahibinin Açtığı Sex Shop Goygoycuların Diline Düştü
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20 yıllık bir esnaf, apartman altındaki dükkanını kurumsala kiralamak istemiş, fakat komşularından izin çıkmamıştı. Daha sonra dükkanının etrafını tenteyle çevirince komşularıyla mahkemelik oldu.
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Tabii goygoyculardan da nasibini aldı! (Dikkat: küfür içerir)
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