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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 18:35

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetleri sizler için derledik!

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Onun televizyon programı sevdası bitmedi, bitemez!

Onun televizyon programı sevdası bitmedi, bitemez!
twitter.com

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👇🏻
twitter.com

Okuyun!

Okuyun!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tespit deyince de Yıldız Tilbe!

Tespit deyince de Yıldız Tilbe!
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Artık neye şaşıracağımızı da şaşırdık.

Artık neye şaşıracağımızı da şaşırdık.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Bu ülkede artık 'yaşamak' bir mücadele."

"Bu ülkede artık 'yaşamak' bir mücadele."
twitter.com

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👇🏻
twitter.com
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Söyleyecek hem çok şey var hem de hiçbir şey yok!

Söyleyecek hem çok şey var hem de hiçbir şey yok!
twitter.com
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