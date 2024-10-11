Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
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Onun televizyon programı sevdası bitmedi, bitemez!
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Okuyun!
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Tespit deyince de Yıldız Tilbe!
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Artık neye şaşıracağımızı da şaşırdık.
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"Bu ülkede artık 'yaşamak' bir mücadele."
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Söyleyecek hem çok şey var hem de hiçbir şey yok!
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