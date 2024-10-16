Hayatın Nasıl Gittiği Sorulan 21-35 Yaş Aralığındakilerin Hak Vereceğiniz Güldüren Cevapları

Hayatınız nasıl gidiyor? Şu sıralar pek de güzel gitmediğini tahmin etmek zor değil. Muhtemelen çevrenizdeki insanlarla aşağı yukarı aynı cevabı verirsiniz bu soruya.

Bir sosyal medya kullanıcısı, özellikle 21-35 yaş aralığındakilerin bu soruyu yanıtlamasını istedi.