Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Hayatın Nasıl Gittiği Sorulan 21-35 Yaş Aralığındakilerin Hak Vereceğiniz Güldüren Cevapları

Hayatın Nasıl Gittiği Sorulan 21-35 Yaş Aralığındakilerin Hak Vereceğiniz Güldüren Cevapları

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:45

Hayatınız nasıl gidiyor? Şu sıralar pek de güzel gitmediğini tahmin etmek zor değil. Muhtemelen çevrenizdeki insanlarla aşağı yukarı aynı cevabı verirsiniz bu soruya.

Bir sosyal medya kullanıcısı, özellikle 21-35 yaş aralığındakilerin bu soruyu yanıtlamasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"21 ila 35 yaş aralığındakiler, hayat nasıl gidiyor?"

"21 ila 35 yaş aralığındakiler, hayat nasıl gidiyor?"
twitter.com

Gelen cevaplara ise hak vermemek elde değil! 😂

"Hayat güncellemesi...daha da kötüye gidiyor."

"Hayat güncellemesi...daha da kötüye gidiyor."
twitter.com

Tek bir görsel yeterli.

Tek bir görsel yeterli.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Ben"

"Ben"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Biraz para kazanırım. Para biriktirmeye çalışırım. Para gerektiren bazı şeyler olur. Param kalmaz..."

"Biraz para kazanırım. Para biriktirmeye çalışırım. Para gerektiren bazı şeyler olur. Param kalmaz..."
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

YETERLİ.

YETERLİ.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
d cord

Biz bir insan ömrüne bu kadar felaketi nasıl sığdırdık, depremler, savaşlar,darbeler, cinayetler, yozlaşma vb devamında uzaylılar mı gelr bilmem, birazını da... Devamını Gör