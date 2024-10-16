Hayatın Nasıl Gittiği Sorulan 21-35 Yaş Aralığındakilerin Hak Vereceğiniz Güldüren Cevapları
Hayatın Nasıl Gittiği Sorulan 21-35 Yaş Aralığındakilerin Hak Vereceğiniz Güldüren Cevapları
Hayatınız nasıl gidiyor? Şu sıralar pek de güzel gitmediğini tahmin etmek zor değil. Muhtemelen çevrenizdeki insanlarla aşağı yukarı aynı cevabı verirsiniz bu soruya.
Bir sosyal medya kullanıcısı, özellikle 21-35 yaş aralığındakilerin bu soruyu yanıtlamasını istedi.
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"21 ila 35 yaş aralığındakiler, hayat nasıl gidiyor?"
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"Hayat güncellemesi...daha da kötüye gidiyor."
Tek bir görsel yeterli.
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"Ben"
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"Biraz para kazanırım. Para biriktirmeye çalışırım. Para gerektiren bazı şeyler olur. Param kalmaz..."
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YETERLİ.
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