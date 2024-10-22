Arabanın Kusuruna Bakan Kızlardan Mont Tanımlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Arabanın Kusuruna Bakan Kızlardan Mont Tanımlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Siyasi gündemin ateş ettiği Twitter timeline'ında gündem dışı komik tweetler de atıldı. Bakalım salı gününü kim şenlendirmiş...
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Gündemden kaçmak zordu elbette...
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Diğer paylaşımlara bakalım.
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Çok ayıp!
O güzel insanları üzmeyin.
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Kim bilir kaç rubledir.
İlginç bir soğuk tanımı...
Ekranı var sonuçta.
Teşekkür edip kapatalım.
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