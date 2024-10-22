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Arabanın Kusuruna Bakan Kızlardan Mont Tanımlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Arabanın Kusuruna Bakan Kızlardan Mont Tanımlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.10.2024 - 18:02

Siyasi gündemin ateş ettiği Twitter timeline'ında gündem dışı komik tweetler de atıldı. Bakalım salı gününü kim şenlendirmiş...

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Gündemden kaçmak zordu elbette...

Gündemden kaçmak zordu elbette...
twitter.com

Diğer paylaşımlara bakalım.

Diğer paylaşımlara bakalım.
twitter.com

👇

👇

Çok ayıp!

Çok ayıp!
twitter.com

O güzel insanları üzmeyin.

O güzel insanları üzmeyin.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Kim bilir kaç rubledir.

Kim bilir kaç rubledir.
twitter.com

İlginç bir soğuk tanımı...

İlginç bir soğuk tanımı...
twitter.com

Ekranı var sonuçta.

Ekranı var sonuçta.
twitter.com

Teşekkür edip kapatalım.

Teşekkür edip kapatalım.
twitter.com

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