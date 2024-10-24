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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 13:36

Hafta ortasında biraz gülmeye ihtiyacımız var değil mi? Haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atmaya ne dersiniz? Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu hafta bizi mizaha doyurmayı başardı!

Haydi başlayalım.

Baktığımız her yerde seni görmeye başladık.

Baktığımız her yerde seni görmeye başladık.
twitter.com

Oyy yerim seni.

Oyy yerim seni.
twitter.com

Yine hasta olacaksın yahu.

Yine hasta olacaksın yahu.
twitter.com

Katılanlar, katılmayanlar?

Katılanlar, katılmayanlar?
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Önce Yunanistan şimdi de Tokyo mu?

Önce Yunanistan şimdi de Tokyo mu?
twitter.com

Olsa ne akardı şimdi!

Olsa ne akardı şimdi!
twitter.com

Valla helal olsun. Sen olmasan ne yapardık?

Valla helal olsun. Sen olmasan ne yapardık?
twitter.com

Anneler, annelerimiz...

Anneler, annelerimiz...
twitter.com

Bozdun tüm sırrı ya!

Bozdun tüm sırrı ya!
twitter.com

Ezogelin kedu.

Ezogelin kedu.
twitter.com

Yine daldık hayallere...Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻

Yine daldık hayallere...Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻
twitter.com

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