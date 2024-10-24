Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Hafta ortasında biraz gülmeye ihtiyacımız var değil mi? Haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atmaya ne dersiniz? Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu hafta bizi mizaha doyurmayı başardı!
Haydi başlayalım.
Baktığımız her yerde seni görmeye başladık.
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