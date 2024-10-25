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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.10.2024 - 15:37

Bakalım geçtiğimiz hafta eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te mizahın gündemini kimler belirlemiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Biraz zooloji...

Biraz zooloji...
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Bağımlılık yapıyor.

Bağımlılık yapıyor.
twitter.com

Hayaldi gerçek oldu.

Hayaldi gerçek oldu.
twitter.com
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Ayıp ama!

Ayıp ama!
twitter.com

Dik durmak lazım.

Dik durmak lazım.
twitter.com

Cep detayı...

Cep detayı...
twitter.com

Kesin bırakırsın.

Kesin bırakırsın.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Nasıl akıl etti acaba?

Nasıl akıl etti acaba?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sanat tutulması

Sanat tutulması
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Hayat bilgisi

Hayat bilgisi
twitter.com

Albino nara denk gelmiş.

Albino nara denk gelmiş.
twitter.com

Haftaya yine buralardayız 👋

Haftaya yine buralardayız 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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