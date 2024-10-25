Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım geçtiğimiz hafta eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te mizahın gündemini kimler belirlemiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Biraz zooloji...
🤔
Bağımlılık yapıyor.
Hayaldi gerçek oldu.
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Ayıp ama!
Dik durmak lazım.
Cep detayı...
Kesin bırakırsın.
👇
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Nasıl akıl etti acaba?
👇
Sanat tutulması
👇
👇
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Hayat bilgisi
Albino nara denk gelmiş.
Haftaya yine buralardayız 👋
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