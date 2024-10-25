Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları
Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?
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Başlayalım!
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Olabilir...
Proteinli pasta
Powerbankini yapmış.
Sarmaya haksızlık yapıyorsunuz.
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Okey...
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Vatanı savunur gibi savunuyor.
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Üzmeyin onları...
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Kapatalım...
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