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Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.10.2024 - 13:12

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Olabilir...

Olabilir...
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Proteinli pasta

Proteinli pasta
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Powerbankini yapmış.

Powerbankini yapmış.
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Sarmaya haksızlık yapıyorsunuz.

Sarmaya haksızlık yapıyorsunuz.
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Okey...

Okey...
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👇
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Vatanı savunur gibi savunuyor.

Vatanı savunur gibi savunuyor.
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Üzmeyin onları...

Üzmeyin onları...
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Kapatalım...

Kapatalım...
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