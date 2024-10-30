Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Kimi zaman soğuk şaka gibi gelse de kelime şakaları kıvrak zeka gerektiriyor. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Başlayalım.
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Bu eylülpatı bile almıştır.
Kullanılsın!
👇
Bir duraktan fazlası.
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Yeni terim oluşturuldu.
Şiir sokakta.
👇
Komik mi?
👇
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Tekrar görüşmek üzere 👋
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