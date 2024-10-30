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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Onedio Editörü
30.10.2024 - 11:09

Kimi zaman soğuk şaka gibi gelse de kelime şakaları kıvrak zeka gerektiriyor. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Bu eylülpatı bile almıştır.

Bu eylülpatı bile almıştır.
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Kullanılsın!

Kullanılsın!
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👇
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Bir duraktan fazlası.

Bir duraktan fazlası.
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Yeni terim oluşturuldu.

Yeni terim oluşturuldu.
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Şiir sokakta.

Şiir sokakta.
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Komik mi?

Komik mi?
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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