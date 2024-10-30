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İlk Okuduğunuzda Tüyleri Diken Diken Eden Yazım Yanlışları

İlk Okuduğunuzda Tüyleri Diken Diken Eden Yazım Yanlışları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2024 - 16:03

Kimi yazım yanlışları var ki insana o kelimenin doğrusunu unutturabiliyor. Kimi yanlışlar ise ilk okuduğunuzda birkaç saniye uzaklara daldırıp doğrusunu çözene kadar dehşete düşürüyor. Eski adı Twitter alışamadığımız adı X'te de bu konu gündem oldu birbirinden uçuk örnekler geldi.

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Dede bey?

Dede bey?
twitter.com

Yine bir dede vakası...

Yine bir dede vakası...
twitter.com

Beyaz peynir mi götürüyordu?

Beyaz peynir mi götürüyordu?
twitter.com

Sesli yazdıranlara ders olsun.

Sesli yazdıranlara ders olsun.
twitter.com

Bilemedik...

Bilemedik...
twitter.com
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Cümleten!

Cümleten!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İkisi de yeşil olduğu için.

İkisi de yeşil olduğu için.
twitter.com

İnşallah hukuk sistemini eleştirmiştir.

İnşallah hukuk sistemini eleştirmiştir.
twitter.com

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com

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