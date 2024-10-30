İlk Okuduğunuzda Tüyleri Diken Diken Eden Yazım Yanlışları

Kimi yazım yanlışları var ki insana o kelimenin doğrusunu unutturabiliyor. Kimi yanlışlar ise ilk okuduğunuzda birkaç saniye uzaklara daldırıp doğrusunu çözene kadar dehşete düşürüyor. Eski adı Twitter alışamadığımız adı X'te de bu konu gündem oldu birbirinden uçuk örnekler geldi.