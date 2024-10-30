İlk Okuduğunuzda Tüyleri Diken Diken Eden Yazım Yanlışları
İlk Okuduğunuzda Tüyleri Diken Diken Eden Yazım Yanlışları
Kimi yazım yanlışları var ki insana o kelimenin doğrusunu unutturabiliyor. Kimi yanlışlar ise ilk okuduğunuzda birkaç saniye uzaklara daldırıp doğrusunu çözene kadar dehşete düşürüyor. Eski adı Twitter alışamadığımız adı X'te de bu konu gündem oldu birbirinden uçuk örnekler geldi.
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Dede bey?
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Yine bir dede vakası...
Beyaz peynir mi götürüyordu?
Sesli yazdıranlara ders olsun.
Bilemedik...
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Cümleten!
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İkisi de yeşil olduğu için.
İnşallah hukuk sistemini eleştirmiştir.
Kapatalım...
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