Anlamsızca Sorulan Sorulardan Düşük Bütçeli Brad Pitt'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Anlamsızca Sorulan Sorulardan Düşük Bütçeli Brad Pitt'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter timeline'ında kimler öne çıkmış, kimler aldıkları etkileşimin hakkını vermiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Sence?
Hayatı sorgulayanlarda bugün...
Hadi bakalım.
Doğru demiş.
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Maşallah deyip bir sonraki posta geçiyoruz.
🤔
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Böyle de bir hayat dersi...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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