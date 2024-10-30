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Anlamsızca Sorulan Sorulardan Düşük Bütçeli Brad Pitt'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anlamsızca Sorulan Sorulardan Düşük Bütçeli Brad Pitt'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2024 - 17:36

Bakalım Çarşamba günü Twitter timeline'ında kimler öne çıkmış, kimler aldıkları etkileşimin hakkını vermiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Sence?

Sence?
twitter.com

Hayatı sorgulayanlarda bugün...

Hayatı sorgulayanlarda bugün...
twitter.com

Hadi bakalım.

Hadi bakalım.
twitter.com

Doğru demiş.

Doğru demiş.
twitter.com
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Maşallah deyip bir sonraki posta geçiyoruz.

Maşallah deyip bir sonraki posta geçiyoruz.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Böyle de bir hayat dersi...

Böyle de bir hayat dersi...
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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