''Uyandığında Kurduğun İlk Cümle Ne?'' Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Sabah Sendromunun Mizahını Yapan Kişiler

Twitter’da bir kullanıcı, “Uyandığında kurduğun ilk cümle ne?” diye sorarak uykusuzların ve sabah sendromu çekenlerin kalbine dokundu. Herkesin ortak yarası olan bu soru sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. Gelen yanıtlar ise o kadar tanıdık ki! Uykusuzluğun getirdiği o komik ve dramatik anları hepimiz yaşamışız gibi…

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