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''Uyandığında Kurduğun İlk Cümle Ne?'' Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Sabah Sendromunun Mizahını Yapan Kişiler

''Uyandığında Kurduğun İlk Cümle Ne?'' Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Sabah Sendromunun Mizahını Yapan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 15:58

Twitter’da bir kullanıcı, “Uyandığında kurduğun ilk cümle ne?” diye sorarak uykusuzların ve sabah sendromu çekenlerin kalbine dokundu. Herkesin ortak yarası olan bu soru sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. Gelen yanıtlar ise o kadar tanıdık ki! Uykusuzluğun getirdiği o komik ve dramatik anları hepimiz yaşamışız gibi

Buyrun yanıtlara birlikte bakalım 👇

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Uykuyu sevmeyen yok ama sabahları uyanmanın getirdiği o ağır gerçeklik tam anlamıyla bir işkence. Birçoğumuz bu kedi gibi gergin uyanıyoruz.

Uykuyu sevmeyen yok ama sabahları uyanmanın getirdiği o ağır gerçeklik tam anlamıyla bir işkence. Birçoğumuz bu kedi gibi gergin uyanıyoruz.

Kullanıcılar uykunun en tatlı yerinde yarı uyanık bir halde kurdukları cümlelerle sabah sendromunu mizahi bir dille ifade ettiler:

Kullanıcılar uykunun en tatlı yerinde yarı uyanık bir halde kurdukları cümlelerle sabah sendromunu mizahi bir dille ifade ettiler:
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Her şeye sinirlenebiliriz.

Her şeye sinirlenebiliriz.
twitter.com

Genel.

Genel.
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Beynimiz kısa bir error verebiliyor.

Beynimiz kısa bir error verebiliyor.
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Sizin ilk kurduğunuz cümle ne oluyor? Yorumlara bekliyoruz...

Sizin ilk kurduğunuz cümle ne oluyor? Yorumlara bekliyoruz...
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