Mevzu Aşk Olunca İçindeki Cemal Süreya'yı Ortaya Çıkaran Kişiler
Mevzu Aşk Olunca İçindeki Cemal Süreya'yı Ortaya Çıkaran Kişiler
Aşk her zaman derin duyguların ve karmaşık ilişkilerin kaynağı olmuştur. Cemal Süreya’nın güçlü sözleriyle yarışacak nitelikte bir şeyler yazmak hiç de kolay değil, ama bakalım neler çıkacak.
Buyrun izliyoruz
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Twitter'da (X) bir kullanıcı “Aşk hakkında konuşsanıza” deyince herkesin içindeki şair uyandı. İşte aşk üzerine birkaç ilham verici düşünce...
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