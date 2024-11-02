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Mevzu Aşk Olunca İçindeki Cemal Süreya'yı Ortaya Çıkaran Kişiler

Mevzu Aşk Olunca İçindeki Cemal Süreya'yı Ortaya Çıkaran Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 09:32

Aşk her zaman derin duyguların ve karmaşık ilişkilerin kaynağı olmuştur. Cemal Süreya’nın güçlü sözleriyle yarışacak nitelikte bir şeyler yazmak hiç de kolay değil, ama bakalım neler çıkacak. 

Buyrun izliyoruz

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Twitter'da (X) bir kullanıcı “Aşk hakkında konuşsanıza” deyince herkesin içindeki şair uyandı. İşte aşk üzerine birkaç ilham verici düşünce...

Twitter'da (X) bir kullanıcı “Aşk hakkında konuşsanıza” deyince herkesin içindeki şair uyandı. İşte aşk üzerine birkaç ilham verici düşünce...
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