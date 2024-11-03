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Bugüne Kadar En Çok Beğeni Alan Tweetlerini Büyük Bir Gururla Paylaşan Kullanıcılar

Bugüne Kadar En Çok Beğeni Alan Tweetlerini Büyük Bir Gururla Paylaşan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 11:46

Bugüne kadar Twitter dünyasında o kadar çok tweet atıldı ki, bazıları diğerlerinden kat be kat daha fazla ilgi çekmeyi başardı. Peki bu meşhur beğeniler kimlerin oldu? Twitter kullanıcıları en çok beğeni alan tweetlerini göğsünü gere gere paylaştı.

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Twitter'da bir kullanıcı beğenisi en çok olan tweetleri sorunca herkes kendi “efsane tweet”lerini sergilemeye başladı.

Twitter'da bir kullanıcı beğenisi en çok olan tweetleri sorunca herkes kendi “efsane tweet”lerini sergilemeye başladı.
twitter.com

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twitter.com

Kelime şakası.

Kelime şakası.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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