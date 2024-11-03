Bugüne Kadar En Çok Beğeni Alan Tweetlerini Büyük Bir Gururla Paylaşan Kullanıcılar

Bugüne kadar Twitter dünyasında o kadar çok tweet atıldı ki, bazıları diğerlerinden kat be kat daha fazla ilgi çekmeyi başardı. Peki bu meşhur beğeniler kimlerin oldu? Twitter kullanıcıları en çok beğeni alan tweetlerini göğsünü gere gere paylaştı.