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Mucizelerle Gelmesini İstedikleri Kasım Ayından Umutsuz Dileklerde Bulunan Mizahşörler

Mucizelerle Gelmesini İstedikleri Kasım Ayından Umutsuz Dileklerde Bulunan Mizahşörler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 10:58

Kasım ayından hepimizin beklentileri var. Ama kimimiz umutlu kimimizin ise zerre umudu yok. Bakalım Twitter (X) kullanıcıları Kasım ayıyla ilgili ne gibi dileklerde bulunmuş.

İzliyoruz 👇

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Bari bu ay...

Bari bu ay...
twitter.com

Aldım, kabul ettim 777

Aldım, kabul ettim 777
twitter.com

Her ay olduğu gibi.

Her ay olduğu gibi.
twitter.com

👇

Beklentisiz.

Beklentisiz.
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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