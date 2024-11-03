Mucizelerle Gelmesini İstedikleri Kasım Ayından Umutsuz Dileklerde Bulunan Mizahşörler
Mucizelerle Gelmesini İstedikleri Kasım Ayından Umutsuz Dileklerde Bulunan Mizahşörler
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Bari bu ay...
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Aldım, kabul ettim 777
Her ay olduğu gibi.
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Beklentisiz.
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