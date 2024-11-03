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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 17 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 17 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 09:48

Doğanın korkutucu yüzüyle karşılaşan kişilerin paylaştığı 17 ürkütücü fotoğrafla karşınızdayız.

Buyrun izliyoruz 👇

Kaynak

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1. Yılan, yayın balığını yiyor.

1. Yılan, yayın balığını yiyor.

2. Şahinler korkaklık oynadı... ve ikisi de kaybetti

2. Şahinler korkaklık oynadı... ve ikisi de kaybetti

3. Karşıdaki komşumun duvarında bir Cooper şahini ve bir güvercin var.

3. Karşıdaki komşumun duvarında bir Cooper şahini ve bir güvercin var.

4. Örümcek yemek hazırlıyor

4. Örümcek yemek hazırlıyor

5. Geyik uçurumun kenarından düştü ve ağaca takıldı

5. Geyik uçurumun kenarından düştü ve ağaca takıldı
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6. Örümcek 2 bacağını kaybetti

6. Örümcek 2 bacağını kaybetti

7. Sooty mangabey (Cercocebus atys atys) maymunları yaws hastalığına yakalandı

7. Sooty mangabey (Cercocebus atys atys) maymunları yaws hastalığına yakalandı

8. Transilvenya ayısı yoldan geçen birinden yiyecek istiyor

8. Transilvenya ayısı yoldan geçen birinden yiyecek istiyor

9. Şahin vs güvercin

9. Şahin vs güvercin

10. Balık kartalı bir Japon balığını kaçırıyor

10. Balık kartalı bir Japon balığını kaçırıyor
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11. ''Erkek yaban arısı örümceklerinin çiftleşip kaçmaları için yaklaşık on saniyeleri vardır, aksi takdirde dişi onları öldürür, koza yapar ve yer. Ne yazık ki, kız kardeşleriyle çiftleşmedikleri sürece bu zaman dilimine uymakta pek iyi değillerdir.''

11. ''Erkek yaban arısı örümceklerinin çiftleşip kaçmaları için yaklaşık on saniyeleri vardır, aksi takdirde dişi onları öldürür, koza yapar ve yer. Ne yazık ki, kız kardeşleriyle çiftleşmedikleri sürece bu zaman dilimine uymakta pek iyi değillerdir.''

12. 🙄

12. 🙄

13. Bir Kaplan, rakip Kaplan ile girdiği kavganın ardından savaş yaraları alıyor.

13. Bir Kaplan, rakip Kaplan ile girdiği kavganın ardından savaş yaraları alıyor.

14. Aslan kendisiyle aynı boyuttaki bir antilopu avlıyor

14. Aslan kendisiyle aynı boyuttaki bir antilopu avlıyor

15. Timsah deniz kaplumbağasını yakalıyor

15. Timsah deniz kaplumbağasını yakalıyor
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16. Ürkütücü

16. Ürkütücü

17. Güneybatı Florida'da piton beyaz kuyruklu geyiği yutuyor

17. Güneybatı Florida'da piton beyaz kuyruklu geyiği yutuyor

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