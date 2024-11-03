Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 17 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 17 Yeni Fotoğraf
Doğanın korkutucu yüzüyle karşılaşan kişilerin paylaştığı 17 ürkütücü fotoğrafla karşınızdayız.
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1. Yılan, yayın balığını yiyor.
2. Şahinler korkaklık oynadı... ve ikisi de kaybetti
3. Karşıdaki komşumun duvarında bir Cooper şahini ve bir güvercin var.
4. Örümcek yemek hazırlıyor
5. Geyik uçurumun kenarından düştü ve ağaca takıldı
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6. Örümcek 2 bacağını kaybetti
7. Sooty mangabey (Cercocebus atys atys) maymunları yaws hastalığına yakalandı
8. Transilvenya ayısı yoldan geçen birinden yiyecek istiyor
9. Şahin vs güvercin
10. Balık kartalı bir Japon balığını kaçırıyor
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11. ''Erkek yaban arısı örümceklerinin çiftleşip kaçmaları için yaklaşık on saniyeleri vardır, aksi takdirde dişi onları öldürür, koza yapar ve yer. Ne yazık ki, kız kardeşleriyle çiftleşmedikleri sürece bu zaman dilimine uymakta pek iyi değillerdir.''
12. 🙄
13. Bir Kaplan, rakip Kaplan ile girdiği kavganın ardından savaş yaraları alıyor.
14. Aslan kendisiyle aynı boyuttaki bir antilopu avlıyor
15. Timsah deniz kaplumbağasını yakalıyor
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16. Ürkütücü
17. Güneybatı Florida'da piton beyaz kuyruklu geyiği yutuyor
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Örümcek fobim dışında bir görsel haz şöleni