Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın korkutucu yüzüyle karşılaşan kişilerin paylaştığı 15 ürkütücü fotoğraf..
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1. Güneybatı Florida'da Burma pitonu geyiği yutuyor
2. Bir kaplan ve onu kovalayan bir arı
3. Öldürmek için gelen bir tarsier
4. Mantis atıştırıyor
5. ''Bu sevimli zıplayan örümceğe hayrandım ve sonra onun arkadaşı/aşk ilgisiyle ziyafet çektiğini fark ettim. Doğayı seviyorum.''
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6. Arı yiyen peygamberdevesi
7. Ayı ve leopar
8. Malezya'da görülen tehditkar ama küçük bir Dikenli Küre Örücü örümceğinin makrosu
9. Deniz kenarında yengeç yemenin tadını çıkarmak için harika bir gün
10. Küçük atıştırmalık
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11. Baykuş uğursuzluk sayılırsa bu ne anlama gelir?
12. Gözler hedefe odaklanmış durumda
13. Kazığa oturtulmuş
14. Oldukça iğrenç bir yemeğin tadını çıkaran bir babun
15. Pratik
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