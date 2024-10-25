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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 09:34

Doğanın korkutucu yüzüyle karşılaşan kişilerin paylaştığı 15 ürkütücü fotoğraf..

Kaynak

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1. Güneybatı Florida'da Burma pitonu geyiği yutuyor

1. Güneybatı Florida'da Burma pitonu geyiği yutuyor

2. Bir kaplan ve onu kovalayan bir arı

2. Bir kaplan ve onu kovalayan bir arı

3. Öldürmek için gelen bir tarsier

3. Öldürmek için gelen bir tarsier

4. Mantis atıştırıyor

4. Mantis atıştırıyor

5. ''Bu sevimli zıplayan örümceğe hayrandım ve sonra onun arkadaşı/aşk ilgisiyle ziyafet çektiğini fark ettim. Doğayı seviyorum.''

5. ''Bu sevimli zıplayan örümceğe hayrandım ve sonra onun arkadaşı/aşk ilgisiyle ziyafet çektiğini fark ettim. Doğayı seviyorum.''
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6. Arı yiyen peygamberdevesi

6. Arı yiyen peygamberdevesi

7. Ayı ve leopar

7. Ayı ve leopar

8. Malezya'da görülen tehditkar ama küçük bir Dikenli Küre Örücü örümceğinin makrosu

8. Malezya'da görülen tehditkar ama küçük bir Dikenli Küre Örücü örümceğinin makrosu

9. Deniz kenarında yengeç yemenin tadını çıkarmak için harika bir gün

9. Deniz kenarında yengeç yemenin tadını çıkarmak için harika bir gün

10. Küçük atıştırmalık

10. Küçük atıştırmalık
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11. Baykuş uğursuzluk sayılırsa bu ne anlama gelir?

11. Baykuş uğursuzluk sayılırsa bu ne anlama gelir?

12. Gözler hedefe odaklanmış durumda

12. Gözler hedefe odaklanmış durumda

13. Kazığa oturtulmuş

13. Kazığa oturtulmuş

14. Oldukça iğrenç bir yemeğin tadını çıkaran bir babun

14. Oldukça iğrenç bir yemeğin tadını çıkaran bir babun

15. Pratik

15. Pratik

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