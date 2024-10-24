İkinci Dünya Savaşı Sırasında Bir Bombayı İdrarıyla Söndüren Kahraman Köpek: Juliana
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Bir Bombayı İdrarıyla Söndüren Kahraman Köpek: Juliana
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İkinci Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası Britanya'yı sürekli bombardıman altında tutuyordu. Bu korkunç saldırılar sırasında birçok şehir yerle bir oldu, milyonlarca insan evsiz kaldı ve binlerce kişi hayatını kaybetti.
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İşte tam da bu sırada Britanya’da yaşayan bir Danua cinsi köpek, tarihe geçecek bir olayla karşı karşıya kaldı.
Nisan 1941’de Juliana isimli köpek, bir Alman yangın bombasının düştüğü evde yaşıyordu. Bomba, Juliana’nın yaşadığı evin çatısından içeri düştü.
Herkes panik içindeyken Juliana sakin bir şekilde bombaya doğru yürüdü ve onun üzerine idrarını yaptı. İnanılmaz bir şekilde bu hareketi, yangının büyümesini engelledi ve faciayı önledi.
Bu kahramanlığı sayesinde Juliana’ya ilk Mavi Haç madalyası verildi! Ayrıca Juliana, sadece bombayı söndürmekle kalmadı, üç yıl sonra yine bir kahramanlık örneği sergiledi.
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Sahibi bir ayakkabı dükkanı işletiyordu ve dükkanda bir yangın çıktı. Juliana hemen olaya müdahale etti ve sahibini uyararak yangını fark etmelerini sağladı.
Uyarısı sayesinde tüm aile dükkanın alevlerinden kurtuldu. Bu olaydan sonra Juliana’ya ikinci Mavi Haç madalyası takdim edildi.
1946 yılında Juliana zehirlenerek hayatını kaybetti. Sahiplerinin posta kutusundan içeri zehir atıldığı ve Juliana'nın bunu fark edemeyerek tükettiği biliniyor.
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