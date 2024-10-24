İkinci Dünya Savaşı Sırasında Bir Bombayı İdrarıyla Söndüren Kahraman Köpek: Juliana

İkinci Dünya Savaşı sırasında herkesin, hatta hayvanların bile kahramanlık yapabileceğini kanıtlayan bir hikaye var: Kahraman köpek Juliana. Onun hikayesi, savaşın kaosunda bile mucizelerin gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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