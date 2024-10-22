382 Gün Boyunca Yemek Yemeyip 125 Kilo Kaybeden Adam: Angus Barbieri
382 Gün Boyunca Yemek Yemeyip 125 Kilo Kaybeden Adam: Angus Barbieri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk plan, Angus’un 40 gün boyunca yemek yememesiydi. Angus, düşündüğünden daha kolay olduğunu fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vücudunun aşırı kilo nedeniyle yaşadığı zorluklar ve yemek yemekten bıkmış olması, açlığı daha katlanılabilir kıldı.
40 günlük sürenin ardından doktorlar, Angus’un vücudunun bu süreçten nasıl etkilendiğini inceledi. Şaşırtıcı bir şekilde, vücudu çok iyi tepki veriyordu. Bu olumlu sonuçlar üzerine, Angus açlık süresini uzatmaya karar verdi.
Angus bu süreçte yalnızca su, kahve, çay ve soda tüketiyordu. Doktorları ona yüksek dozda vitamin takviyesi verdi çünkü vücudun hayati organlarının çalışması için bu vitaminler gerekliydi.
Açlığın 92. gününde doktorlar, düşük potasyum seviyelerini fark etti ve potasyum tabletleri reçete ettiler. Normalde potasyum tuzdan alınır ancak Angus yemek yemediği için tuz da tüketmiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Potasyumun eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi, bu yüzden açlık bittikten sonra Angus’a kısa bir süre için yüksek miktarda tuz tüketmesi söylendi.
382 gün boyunca yemek yemeyen Angus, toplamda 125 kilogram verdi ve 82 kilograma kadar düştü. Bu, onun hedef kilosuna çok yakındı. Açlığın ardından yediği ilk yemek, muhtemelen hayatındaki en tatmin edici öğündü.
Daha da şaşırtıcı olan, Angus’un bu kilo kaybını hayatı boyunca büyük ölçüde korumuş olmasıydı. 51 yaşına kadar yaşadı ve ölümünden önce sadece 7 kilogram almıştı.
Olağanüstü kilo verme hikayesi, 1971 yılında dünya rekoru olarak kaydedildi. Ancak sağlık açısından tehlikeli olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı, 2016 yılında bu tür kayıtları durdurdu.
Angus Barbieri, 7 Eylül 1990’da hayatını kaybetti. Ölümünün doğal sebeplerden olduğu düşünülse de bazıları sağlık problemlerinin rol oynadığını tahmin ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın