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382 Gün Boyunca Yemek Yemeyip 125 Kilo Kaybeden Adam: Angus Barbieri

382 Gün Boyunca Yemek Yemeyip 125 Kilo Kaybeden Adam: Angus Barbieri

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
22.10.2024 - 21:37

1965 yılında, Angus Barbieri 207 kilogram ağırlığındaydı ve sağlığı, ciddi bir şekilde tehlikedeydi. 27 yaşında, yaşamını tehdit eden sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Angus, çok radikal bir karar aldı: Yemek yemeyi tamamen bırakmak.

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İlk plan, Angus’un 40 gün boyunca yemek yememesiydi. Angus, düşündüğünden daha kolay olduğunu fark etti.

İlk plan, Angus’un 40 gün boyunca yemek yememesiydi. Angus, düşündüğünden daha kolay olduğunu fark etti.

Vücudunun aşırı kilo nedeniyle yaşadığı zorluklar ve yemek yemekten bıkmış olması, açlığı daha katlanılabilir kıldı.

Vücudunun aşırı kilo nedeniyle yaşadığı zorluklar ve yemek yemekten bıkmış olması, açlığı daha katlanılabilir kıldı.

40 günlük sürenin ardından doktorlar, Angus’un vücudunun bu süreçten nasıl etkilendiğini inceledi. Şaşırtıcı bir şekilde, vücudu çok iyi tepki veriyordu. Bu olumlu sonuçlar üzerine, Angus açlık süresini uzatmaya karar verdi.

40 günlük sürenin ardından doktorlar, Angus’un vücudunun bu süreçten nasıl etkilendiğini inceledi. Şaşırtıcı bir şekilde, vücudu çok iyi tepki veriyordu. Bu olumlu sonuçlar üzerine, Angus açlık süresini uzatmaya karar verdi.

Angus bu süreçte yalnızca su, kahve, çay ve soda tüketiyordu. Doktorları ona yüksek dozda vitamin takviyesi verdi çünkü vücudun hayati organlarının çalışması için bu vitaminler gerekliydi.

Angus bu süreçte yalnızca su, kahve, çay ve soda tüketiyordu. Doktorları ona yüksek dozda vitamin takviyesi verdi çünkü vücudun hayati organlarının çalışması için bu vitaminler gerekliydi.

Daha sonra sindirim sistemini sağlıklı tutmak amacıyla yüksek dozda maya eklemeye başladılar.

Açlığın 92. gününde doktorlar, düşük potasyum seviyelerini fark etti ve potasyum tabletleri reçete ettiler. Normalde potasyum tuzdan alınır ancak Angus yemek yemediği için tuz da tüketmiyordu.

Açlığın 92. gününde doktorlar, düşük potasyum seviyelerini fark etti ve potasyum tabletleri reçete ettiler. Normalde potasyum tuzdan alınır ancak Angus yemek yemediği için tuz da tüketmiyordu.
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Potasyumun eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi, bu yüzden açlık bittikten sonra Angus’a kısa bir süre için yüksek miktarda tuz tüketmesi söylendi.

Potasyumun eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi, bu yüzden açlık bittikten sonra Angus’a kısa bir süre için yüksek miktarda tuz tüketmesi söylendi.

382 gün boyunca yemek yemeyen Angus, toplamda 125 kilogram verdi ve 82 kilograma kadar düştü. Bu, onun hedef kilosuna çok yakındı. Açlığın ardından yediği ilk yemek, muhtemelen hayatındaki en tatmin edici öğündü.

382 gün boyunca yemek yemeyen Angus, toplamda 125 kilogram verdi ve 82 kilograma kadar düştü. Bu, onun hedef kilosuna çok yakındı. Açlığın ardından yediği ilk yemek, muhtemelen hayatındaki en tatmin edici öğündü.

Daha da şaşırtıcı olan, Angus’un bu kilo kaybını hayatı boyunca büyük ölçüde korumuş olmasıydı. 51 yaşına kadar yaşadı ve ölümünden önce sadece 7 kilogram almıştı.

Daha da şaşırtıcı olan, Angus’un bu kilo kaybını hayatı boyunca büyük ölçüde korumuş olmasıydı. 51 yaşına kadar yaşadı ve ölümünden önce sadece 7 kilogram almıştı.

Olağanüstü kilo verme hikayesi, 1971 yılında dünya rekoru olarak kaydedildi. Ancak sağlık açısından tehlikeli olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı, 2016 yılında bu tür kayıtları durdurdu.

Olağanüstü kilo verme hikayesi, 1971 yılında dünya rekoru olarak kaydedildi. Ancak sağlık açısından tehlikeli olduğu için Guinness Rekorlar Kitabı, 2016 yılında bu tür kayıtları durdurdu.

Angus Barbieri, 7 Eylül 1990’da hayatını kaybetti. Ölümünün doğal sebeplerden olduğu düşünülse de bazıları sağlık problemlerinin rol oynadığını tahmin ediyor.

Angus Barbieri, 7 Eylül 1990’da hayatını kaybetti. Ölümünün doğal sebeplerden olduğu düşünülse de bazıları sağlık problemlerinin rol oynadığını tahmin ediyor.

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