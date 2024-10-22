382 Gün Boyunca Yemek Yemeyip 125 Kilo Kaybeden Adam: Angus Barbieri

1965 yılında, Angus Barbieri 207 kilogram ağırlığındaydı ve sağlığı, ciddi bir şekilde tehlikedeydi. 27 yaşında, yaşamını tehdit eden sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Angus, çok radikal bir karar aldı: Yemek yemeyi tamamen bırakmak.

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